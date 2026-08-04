Undersköterska
Ängelholms kommun, Åsbytorp / Undersköterskejobb / Ängelholm Visa alla undersköterskejobb i Ängelholm
2026-08-04
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Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
1 septemeber 2026 öppnar vi upp vårt nya särskilda boende i Strövelstorp. På helt nybyggda Åsbytorp kommer det finnas 4 somatiska avdelningar, 2 demensavdelningar samt växelvård. Totalt 70 platser.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Att arbeta som undersköterska innebär att ge boende en meningsfull vardag och att de känner välbefinnande i en trygg miljö. Varje dag ska vara värd att leva. Vi fokuserar mycket på det lilla i vardagen med vardagsaktiviteter och har ett salutogent förhållningssätt. Som undersköterska kommer du att ha kontaktmannaskap, upprätta genomförandeplan och ha kontakt med anhöriga. Du ingår i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och övrig personal. Vi dokumenterar i Lifecare och använder oss av kvalitetsregister så som Senior Alert och BPSD där du kommer att vara med och arbeta för att kvalitetssäkra omvårdnaden. Vi arbetar efter en tydlig värdegrund och ställer höga krav på våra medarbetare med delaktighet och engagemang.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker är utbildad undersköterska med dokumenterad erfarenhet av demensvård. Vi vill att du har ett salutogent förhållningssätt och förmåga att se möjligheter, du är nytänkande och idérik. Du värnar om våra boendes integritet, delaktighet och självbestämmande. Du är lugn och har god samarbetsförmåga. Du har vana att dokumentera och bra förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Omfattning: 2026-09-01 - 2026-12-31
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, upphör: 2026-12-31 .
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten. Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. För aktuell lönestatistik besök engelholm.se där du kan läsa mer.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta rekryterande chef via telefon för dialog om din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338049". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
262 41 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Ängelholms kommun, Åsbytorp Kontakt
Fack Kommunal +46431469101 Jobbnummer
10021367