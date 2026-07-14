Undersköterska
Smedjebackens kommun / Undersköterskejobb / Smedjebacken Visa alla undersköterskejobb i Smedjebacken
2026-07-14
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eller i hela Sverige
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Våra styrkor är prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Som medarbetare hos oss blir du en viktig samhällsbyggare, någon som gör skillnad. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är ledord. Smedjebacken erbjuder bra boende och våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, samanhållning och levande traditioner i hela kommunen.
Korttidsboendet Lyktan - här får du göra skillnad när det betyder som mest!
På korttidsboendet Lyktan möter du människor i behov av trygghet, omtanke och professionell vård och omsorg, under livets olika skeden. Nu söker vi undersköterskor som vill vara med och skapa lugn, värme och trygghet.
Som undersköterska på korttidsboendet Lyktan arbetar du med personer som tillfälligt vistas hos oss, exempelvis efter sjukhusvistelse, i väntan på särskilt boende eller under rehabilitering. Det innebär att du möter många olika individer med skiftande behov, vilket gör arbetet omväxlande och stimulerande. Lyktan har 15 boendeplatser. På Lyktan arbetar 16 stycken undersköterskor/vårdbiträden på dag och kväll.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Insatserna som du ska utföra är av varierande karaktär och kan innefatta allt från serviceinsatser som underlättar kundens vardag till delegerad hälso- och sjukvård, så som såromläggningar, träning och läkemedelshantering. Du stödjer och vägleder den enskilde i alla vardagliga situationer.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad undersköterska
Behärska svenska i tal och skrift
Datorvana
Förmåga att planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt
Meriterande:
Erfarenhet inom korttidsvård, äldreomsorg och psykiatri.
Erfarenhet av systemet LifecareDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
har ett genuint intresse för människor
är trygg, ansvarstagande och empatisk
trivs med omväxlande arbete och kan hantera både lugna och mer akuta situationer på egen hand
är självständig i ditt arbete som undersköterska
Vi erbjuder
Arbete varannan eller glesare helg. Tjänsterna är förlagda på dagen.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På https://www.smedjebacken.se/arbete-och-naringsliv/lediga-jobb.html
kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Inom omsorgsförvaltningen tillämpar vi utdrag ur belastningsregistret inför anställning.
Då intervjuer sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 16 augusti 2026. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIG INFORMATION
I samband med anställningserbjudande kommer kandidaten som erbjuds tjänsten att behöva styrka sitt medborgarskap. Det kan personen göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på https://www.smedjebacken.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/insyn-och-rattigheter/gdpr.html
om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta https://talentech-support.freshdesk.com/sv-SE/support/login/new.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Kontaktinformation
Michael Andersson, Enhetschef, 0240-668877
Susanne Sjöö, Biträdande enhetschef, 0240-660022
Arbetsplats
Uvbergsgatan 24
777 32 Smedjebacken
Viktig information:
Arbetsgivare: Smedjebackens kommun
Ref.nr: 5155835432
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning
Startdatum: 2026-09-01
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smedjebackens Kommun
(org.nr 212000-2205)
777 81 SMEDJEBACKEN Arbetsplats
Smedjebackens Kommun Jobbnummer
10002751