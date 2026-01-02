Undersköterska
2026-01-02
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Vill du arbeta i en trygg och naturnära miljö? Jämjö ligger vackert i östra Blekinge med närhet till både hav och service. Vår hemtjänst är en viktig del av samhället och ger stöd till personer som bor hemma och behöver hjälp i vardagen.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar nära våra kunder.
Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ hemtjänst med fokus på individens behov.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Vi arbetar efter ett salutogent förhållningssätt och strävar efter att se till hela människan.
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du med omvårdnads- och serviceinsatser i kundens hem med utgångspunkt från genomförandeplanen. Det kan innebära allt från ledsagning och personlig hygien till vardagliga sysslor och promenader. Vi arbetar enligt Individens Behov i Centrum (IBIC) och använder kontinuerligt digitala lösningar och system. Vi är stolta över att finnas till för våra kunder årets alla dagar och timmar, vilket innebär att vi arbetar dagar, kvällar och helger. I arbetet ingår god dialog med kunder och anhöriga, ett nära samarbete med kollegor samt hälso-och sjukvårdsuppgifter delegerade från sjuksköterska.
Tillsammans med trevliga kompetenta kollegor erbjuder vi dig nu ett roligt och utvecklande arbete, varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Yrkesbevis på genomförd och godkänd undersköterskeutbildning för gymnasieprogram eller annan godkänd utbildning. Alternativt vårdbiträde
Språk svenska samt god datorvana
Dokumentation är en viktig del i vårt arbete och du behöver därför behärska det svenska språket på ett bra sätt i tal och skrift.
B-körkort
Dokumenterad erfarenhet
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, lågaffektivt bemötande och/eller tydliggörande pedagogik samt erfarenhet av dokumentation i systemet Life Care.
Vi söker en medarbetare som trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du behöver ha förmåga att förändra ditt arbetssätt för att möta nya utmaningar och krav, samt visa flexibilitet i ditt tänkande och agerande för att hantera förändringar effektivt.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Vi söker dig som är serviceinriktad. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.
