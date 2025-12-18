Undersköterska
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och unga vuxna.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade
Hälsocentralen med ca 5000 listade patienter har fräscha och ändamålsenliga lokaler. Här erbjuder vi såväl akuta som bokade mottagningsbesök. I anslutning till hälsocentralen ligger Närvårdsavdelningen (Näva), som vi driver tillsammans med kommunen. Vi som arbetar på hälsocentralen jobbar ständigt med att kunna erbjuda våra patienter den bästa vården och vi har patientens bästa i fokus.
Vill du vara med på denna utvecklingsresa, bidra med din kompetens, utveckla vår hälsocentral och bli en del av vårt härliga team? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Arbetet på hälsocentral och lab innebär till största delen provtagningar av olika slag. Ekg, spirometri och andra undersökningar och förberedelser som ordineras. Undersköterskan assisterar läkare vid mindre operationer och många olika undersökningsmoment både i planerad och akut verksamhet. Det förekommer också administrativt arbete såsom att kalla patienter till provtagning, telefonsamtal med patienter, beställning av förråd med mera.
Som undersköterska hos oss ansvarar du tillsammans med andra professioner för att säkerställa att vården följer ett optimalt flöde mot en trygg och säker vård. Du får möjlighet att bli en central och viktig del i patientens omvårdnad och att involvera hen i de delar som skapar ett mervärde. Undersköterskan på hos oss spelar en central roll där laboratoriet är verksamhetens kärna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, har datavana och gärna erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du ska tycka att det är stimulerande att arbeta i en föränderlig miljö.
Du bör vara utåtriktad, flexibel, ha viljan att bidra och van att bemöta patienter med olika behov. Vi ser att du kan samarbeta i team men är självgående och bidrar med din kunskap och expertis.
Erfarenhet är meriterande och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
