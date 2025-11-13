Undersköterska
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Som undersköterska inom Arvika kommuns vård och omsorg är du en del av ett lag som får vardagen att fungera för människor som behöver stöd.
Det handlar om ansvar, initiativ och att lösa situationer när det verkligen gäller.
Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor och chef - människor som ställer upp för varandra och gör sitt bästa varje dag. Här värdesätter vi samarbete, respekt och ett tydligt driv att få saker gjorda.
Våra medarbetare är proffs som tar sitt uppdrag på allvar och ser resultatet av sitt arbete varje dag, året runt. Även om dina kollegor finns som stöd så är det viktigt att även du själv tar eget ansvar när du är ute bland våra omsorgstagare. Du löser olika situationer från det fysiskt krävande till de små insatserna som gör skillnad, tar beslut och ser till att vardagen fungerar för dem som behöver stöd. I jobbet möter du olika människor och utmaningar - ingen dag är den andra lik.
Vill du ha ett jobb där du får ta ansvar, arbeta nära människor och se konkreta resultat av din insats? Då har du hittat rätt.
Höglunda hemtjänst är en gång- och cykelgrupp med centralt läge i Arvika, och vi har även tillgång till bil inom arbetsgruppen vid behov. Vi delar lokal med kommunens nattpatrull. Vi arbetar tillsammans för att ge invånarna stöd i vardagen - från personlig omvårdnad och måltider till social aktivering. Kommunen erbjuder även avlösning i hemmet för anhöriga. Genom professionell omsorg och ett respektfullt bemötande skapar vi trygghet och bidrar till ökad livskvalitet för omsorgstagare. Du kommer att arbeta utifrån en nyrenoverad och välutrustad lokal som ger goda förutsättningar för ett effektivt arbete.
Vi utgår alltid från frågan 'Vad är viktigt för dig' när vi stöttar våra omsorgstagare - för oss är varje individ unik och vi levererar omsorg med hjärta och omtanke
Alla våra nya medarbetare får en introduktionsutbildning på vårt kompetenscentrum samt en praktisk introduktion på arbetsplatsen tillsammans med en kollega, baserat på individuella behov i dialog med chef.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, arbetstiden är förlagd enligt schema dag/kväll/helg. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som undersköterska ser vi att du har:
- Utbildning som undersköterska motsvarande gymnasiekompetens.
- Behärskar svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du som undersköterska också har:
- Tidigare arbetslivserfarenhet av demensvård.
- Vidareutbildning gällande beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) eller annan passande vidareutbildning.
- B-körkort, eftersom bilkörning kan förekomma i tjänsten
Du är en lösningsfokuserad och självgående person som snabbt anpassar dig till nya situationer. Du kommunicerar tydligt, tar ansvar och har ett starkt driv att utvecklas och lära nytt. Du samarbetar effektivt med andra och tvekar inte att ta initiativ när det behövs. Ett respektfullt bemötande och ett genuint intresse för vad som är viktigt för omsorgstagaren är avgörande för att lyckas i rollen som undersköterska hos oss. Dina personliga egenskaper och din kompetens är viktiga byggstenar i vårt team, och vi lägger stor vikt vid båda när vi matchar rätt person till rätt uppdrag.
Ansvarområden
I dina ansvarområden som undersköterska ingår det att:
- Utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande insatser på delegation av legitimerad personal.
- Dokumenterar enligt socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
- Upprätta genomförandeplaner och skriva avvikelserapporter.
- Arbeta med digitala verktyg och lösningar.
- Bidra till en meningsfull vardag för omsorgstagare.
Urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-11-27.
Vill du ha ett arbete där du gör konkret skillnad för människor varje dag? Trivs du i en dynamisk och social arbetsmiljö med högt tempo och mycket ansvar?
Välkommen med din ansökan!
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag.
