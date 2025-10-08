Undersköterska
2025-10-08
Varmt välkommen till oss!
Vi är ett litet gäng som utgår från en lokal i Mellby området.
Du kommer arbeta med vård- och omsorg i hemmet. Läkemedelshantering (delegering), social dokumentation och rapportering är en del av det dagliga arbetet.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och är ansvarsfull. Ett gott samarbete och bemötande är en självklarhet för dig.
Trygg i Hemmet Partille är ett tjänsteföretag inom äldreomsorg i Partille Kommun.
Vi har en hög nöjdhet hos våra brukare och arbetar med hjärtat för att ge våra äldre en känsla av trygghet, inflytande och välbefinnande varje dag.
Arbetstid varierar under dag, kväll och helg. Vi ansvarar inte för larm eller natt utan samarbetar med Partille kommuns hemtjänstpersonal under denna tid.
Körkort är ett krav.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Ange önskad tjänstgöringsgrad i ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
rekrytering@tihp.se
E-post: rekrytering@tihp.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trygg i Hemmet Partille AB
433 30 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mimoza Braim mimoza.braim@tihp.se 0737407221 Jobbnummer
9546384