Undersköterska
Undersköterskor till Trygg i hemmet hemtjänst
Vill du göra skillnad i människors liv och bidra till ett mer värdigt och självständigt liv för våra kunder? Vi söker nu engagerade och omtänksamma undersköterskor till vår hemtjänst!
Om oss: Vi är ett privat företag som erbjuder hemtjänst med fokus på trygghet, respekt, empati och ett gott bemötande. Vi arbetar utifrån Individens Behov i Centrum (IBIC), vilket innebär att vi sätter våra kunders unika behov och önskemål i fokus för att skapa en skräddarsydd och meningsfull vård i deras egna hem.Publiceringsdatum2026-04-08Arbetsuppgifter
• Ge omvårdnad och stöd till kunder i deras hem utifrån deras individuella behov
• Utföra praktiska sysslor såsom städning, tvätt och matlagning
• Hjälpa till med personlig hygien och medicinhantering
• Dokumentera och rapportera förändringar i kundernas hälsa och behov
• Bidra till en positiv och trygg miljö för våra kunder genom att alltid agera med respekt, empati och ett gott bemötande
Vi söker dig som:
• Har utbildning som undersköterska eller motsvarande erfarenhet
• Är empatisk, ansvarsfull och har god kommunikationsförmåga
• Har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
• Har körkort
• Har ett genuint intresse för att hjälpa människor
Vi erbjuder:
• Kollektivavtal och konkurrenskraftig lön
• Flexibla arbetstider
• Härlig arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling
• Stöd och utbildning i ditt arbete
Är du redo att bli en del av vårt team och göra en skillnad för våra kunder? Skicka in din ansökan och CV till natalia.lopeztihp@outlook.com
senast 31/3
Välkommen med din ansökan! Tillsammans kan vi skapa trygghet och välbefinnande i hemmet för våra kunder, utifrån deras individuella behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
rekrytering@tihp.se
E-post: rekrytering@tihp.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trygg i Hemmet Partille AB
(org.nr 556884-8682)
Ögärdesvägen 19 D (visa karta
)
433 30 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mimoza Braim mimoza.braim@tihp.se 0737407221
9842431