Undersköterska - sommarvikariat
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2026-02-27
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Om IVA
Intensivvårdsavdelningen ingår i Verksamhet Anestesi operation och intensivvård.
Avdelningen är av allmän karaktär, där vi bedriver intensivvård från flera verksamheter såsom medicin, kirurgi, och psykiatri. Vi utför postoperativ vård från flera verksamheter som kirurgi, ortopedi, urologi, medicin och tand. På vår dagkirurgiska enhet, tar vi emot öppenvårdspatienter före och efter planerad operation/undersökning. Vi är ca 75 intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor som arbetar hos oss.Publiceringsdatum2026-02-27Beskrivning
Vi erbjuder ett stimulerande arbete med en stor variation på patienter, från svårt sjuka till mindre sjuka. Som undersköterska på IVA är du en viktig del av teamet runt patienten, tillsammans med ansvarig intensivvårdssjuksköterska och läkare. Inom intensivvårdsavdelningen pågår flera aktiva utvecklingsarbeten i tvärprofessionella grupper, som består av undersköterska, sjuksköterska och läkare, för att utveckla kvaliteten och patientsäkerheten inom vår enhet. Kungälvs sjukhus är ett traumamottagande sjukhus, vilket innebär att vi satsar på intern utbildning och kompetenshöjning inom området.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på en intensivvårdsavdelning. Din introduktion är individuell och anpassad för dig i samråd med din handledare och chef på intensivvårdsavdelningen.
Arbetstid
Du ska tycka om att arbeta varierande arbetstider.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som tycker om att arbeta i team men även självständigt. Du tycker om utmaningar, har förmåga att vara flexibel och kan hantera stressiga situationer på ett lugnt och metodiskt sätt. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och ett gott bemötande av såväl patienter som arbetskamrater. Det är meriterande om du har arbetserfarenhet inom intensivvård.
Skyddad yrkestitel för undersköterskor
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ettbevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. PåSocialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgårockså vilka övergångsregler som gäller:
Undersköterska skyddad yrkestitel från 1 juli 2023 - (socialstyrelsen.se)Anställningsvillkor
Anställningen avser visstidsanställning t o m 260831.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Intensivvårdsavdelning, Kungälvs sjukhus Kontakt
Malin Andersson, enhetschef 0303-98652 Jobbnummer
9768886