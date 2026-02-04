Undersköterska - Korsberga hemtjänst
Vetlanda kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Vetlanda Visa alla undersköterskejobb i Vetlanda
2026-02-04
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda kommun, Äldreomsorg i Vetlanda
Var med och bidra till att alla får den omsorg och omvårdnad de har rätt till! I hemtjänsten hjälper vi människor att få sina behov uppfyllda, såväl socialt och kulturellt som fysiskt - i hemmet, i en miljö där de känner sig tryggast. Nu söker vi två utbildade undersköterskor till hemtjänsten i Korsberga.
Hos oss varierar dina arbetsdagar beroende på brukarens behov. Dina arbetsuppgifter innefattar allt från personlig omvårdnad och medicinska insatser till inköp och hushållssysslor.
Hos oss blir du en del av erfaren och kunnig arbetsgrupp, där vi stöttar varandra och alltid har nära till skratt och omtanke. Vi samarbetar tätt med hemsjukvården och rehab-personal, och har vårt arbete förankrat i den vackra landsbygden runt Korsberga.
Inom äldreomsorgen i Vetlanda kommun arbetar vi för Esthers bästa - alltid med fokus på brukaren och på hur vi kan stärka hens trygghet och oberoende.
Vi söker dig som är en empatisk, varm och engagerad person. Det är viktigt att du har ett gott bemötande och värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet.
För att passa i rollen är du trygg med att ta ansvar och fatta beslut. Hos oss har du ett flexibelt arbete med både eget ansvar och samarbete. Du får möjlighet att utvecklas och vår personal får kontinuerlig utbildning i bland annat arbetsteknik och bemötande.
Jobbet innebär arbete på dag, kväll och helg. Oftast arbetar du självständigt, men kollegorna finns aldrig längre än ett telefonsamtal bort.
Tjänsterna är tillsvidaretjänster på 80 procent, med möjlighet att komma överens om annan tjänstgöringsgrad.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
(https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska.
• B-körkort och tillgång till bil.
• Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
• Tidigare yrkeserfarenhet inom området är meriterande.
• Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara för HVB-hem och beställs via Polisens webbplats. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304092". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Kontakt
Områdeschef
Lina Appelberg lina.appelberg@vetlanda.se 0383-964 22 Jobbnummer
9722255