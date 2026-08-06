Undersköterska - Emmagården
Vetlanda kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Vetlanda Visa alla undersköterskejobb i Vetlanda
2026-08-06
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Vill du ha ett meningsfullt jobb där du gör skillnad i människors vardag? Nu söker vi en utbildad undersköterska till Emmagården – ett särskilt boende i Kvillsfors.
Emmagården är ett litet boende beläget i Kvillsfors med tolv lägenheter fördelade på två våningsplan. Här har vi en gemensam matsal där vi delar måltider och ett dagrum för social samvaro. Boendet har uteplats på markplan, balkong på övervåningen och en trädgård.
Inom äldreomsorgen i Vetlanda kommun arbetar vi för Esthers bästa – alltid med fokus på brukaren och på hur vi kan stärka hens trygghet och oberoende.
Som undersköterska arbetar du med omsorg, omvårdnad och service utifrån varje individs behov och önskemål. Du bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och en innehållsrik vardag där sociala, kulturella och fysiska behov tillgodoses. Du är en viktig del i teamet kring de boende och din insats har stor betydelse för deras livskvalitet.
Vi söker dig som möter människor med respekt och värme. Du har förmåga att skapa goda relationer, samtidigt som du är ansvarsfull och kan ta egna initiativ. Arbetet kräver både samarbetsförmåga och självständighet, och vi ser gärna att du trivs med ett omväxlande jobb där varje dag är olika.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 80 procent, med möjlighet till rörlig tid. Tillträde 1 oktober, eller tidigare efter överenskommelse.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
(https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod – att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-08-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska.
Erfarenhet från yrket är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara för HVB-hem och beställs via Polisens webbplats. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde 1 oktober, gärna tidigare efter överenskommelse. Urval och intervjuer hålls löpande.
Arbetstid: Dagtid, kvällstid och helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338329". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 55 VETLANDA Arbetsplats
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Kontakt
Områdeschef
Maria Frödeberg maria.frodeberg@vetlanda.se Jobbnummer
10024305