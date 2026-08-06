Personlig assistent sökes till 4-årigt barn - dagtid i förskola, 50 procent
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Knivsta Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Knivsta
2026-08-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Knivsta
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad? Har du erfarenhet av att arbeta med barn, inom förskola, vård eller omsorg? Då kan detta vara ett uppdrag för dig.
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande personlig assistent till en 4-årig kund som bor tillsammans med sina föräldrar i natursköna och trivsamma omgivningar utanför Knivsta.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Tjänsten är en dagtjänst på 50 procent med arbetstider förlagda kl. 08.30–16.30. Under arbetspassen följer du med kunden till förskolan och finns vid kundens sida under hela förskolevistelsen. Introduktion sker båda på dag samt på natten, därför kommer du under introduktionen att behöva ha möjlighet att arbeta 22:00-08:00 vid två till fyra tillfällen.
Ditt uppdrag är att skapa trygghet och ge det stöd, den tillsyn och den hjälp som kunden behöver under dagen. Din närvaro, uppmärksamhet och förmåga att läsa av kundens behov är avgörande för kundens trygghet, säkerhet och möjlighet att delta i förskolans verksamhet.
Schemat är förlagt enligt följande:
Ena veckan arbetar du måndag, tisdag, torsdag och fredag.
Den andra veckan arbetar du onsdag.
Schemat passar dig som vill arbeta flexibelt och uppskattar att ha flera sammanhängande lediga dagar. Det finns även möjlighet att arbeta extra nattetid för dig som önskar det.
Arbetsplatsen går att nå från Uppsala med kollektivtrafik.
Du arbetar nära kunden och behöver samtidigt kunna samarbeta på ett professionellt och lyhört sätt med vårdnadshavare, förskolepersonal och övriga personer i kundens nätverk.
Vi söker dig som
Är lugn, trygg och ansvarstagande.
Är lyhörd och har god förmåga att läsa av situationer och behov.
Har ett genuint intresse för att arbeta med barn.
Är uppmärksam och kan behålla fokus under hela arbetspasset.
Arbetar strukturerat och följer överenskomna rutiner.
Har god samarbetsförmåga och känner dig bekväm i en förskolemiljö.
Behärskar svenska väl i både tal och skrift.Kvalifikationer
Meriterande
Utbildning inom vård och omsorg alternativt barn och fritid.
Erfarenhet av arbete inom förskola.
Erfarenhet av arbete med barn.
Erfarenhet som personlig assistent.
Erfarenhet av andningsövervakning eller andningshjälpmedel.
Aktuell HLR-utbildning för barn.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du känner dig bekväm med ansvar, arbetar strukturerat och kan agera lugnt även i situationer som kräver snabba bedömningar.
Du förstår vikten av att arbeta professionellt och respektfullt i förskolans miljö och bidrar till att kunden får en trygg, stimulerande och meningsfull vardag. Du ser värdet i att skapa trygghet för både kunden och familjen och vill vara en del av det viktiga teamet runt barnet.
Låter det här som ett uppdrag för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alma assistans AB
(org.nr 556791-9062)
753 23 UPPSALA Kontakt
Kontakt
Robin Fält Robin.falt@friab.se 0702647878 Jobbnummer
10024281