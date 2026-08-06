Vi söker en PVC-svetsare till NHC!
Uniflex AB / Svetsarjobb / Stockholm Visa alla svetsarjobb i Stockholm
2026-08-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du praktiskt lagd, noggrann och vill lära dig ett nytt hantverk? Trivs du med ett arbete där kvalitet och lagarbete står i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Nu söker Uniflex en PVC-svetsare till vår kund NHC. I rollen blir du en viktig del av produktionen där du arbetar med tillverkning av presenningar, tält, hallar, kapell och andra typer av väderskydd.
Du kommer att arbeta med PVC-svetsning, tillskärning, montering och kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna håller hög kvalitet. Tidigare erfarenhet av PVC-svetsning är inget krav – du får en gedigen introduktion och utbildning på plats. Det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att lära dig.
Hos NHC finns ett stort fokus på personlig utveckling och för rätt person finns goda möjligheter att växa och utvecklas inom företaget.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett praktiskt handlag och trivs med att arbeta i en produktionsmiljö. Du är engagerad, ansvarstagande och tycker om att leverera ett noggrant utfört arbete.
Vi tror att du:
Har en positiv inställning och en vilja att lära dig nya arbetsuppgifter.
Är noggrann och kvalitetsmedveten.
Är ansvarstagande och pålitlig.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Har god fysik då arbetet stundtals kan vara fysiskt krävande.
Trivs i ett högt arbetstempo och bidrar med en positiv inställning till arbetsgruppen.
Erfarenhet från produktion, industri eller hantverksyrken är meriterande, men vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper och din inställning.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8178833-2133567". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Jobbnummer
10024283