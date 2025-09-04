Undersköt dag/natt, Akutmottagning Mora
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi på Moras akutmottagning är stolta över våran verksamhet och kvalitén som vi faktisk levererar.
Klyschigt? Ja kanske, men för oss är det viktigt med arbetsmiljön samt att ha patienterna i fokus!
Du kommer vara en del av ett inspirerande och ambitiöst team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi prioriterar/sorterar patienterna med Triage enligt RETTS, ett kvalitetssäkrat verktyg som används på de allra flesta akutmottagningar i Sverige. Där du som undersköterska arbetar tillsammans med din sjuksköterska. Exempelvis tar du EKG, Vitalparametrar, prover, förbereder patienten inför läkarbedömning. Du har även en central roll vid traumaomhändertagande samt bistår läkare vid sutureringar. Vi jobbar ständigt med kompetensutveckling i det kliniska arbetet med bland annat teamträning, medicintekniska apparater och olika ansvarsområden.
Vi tillämpar flexibla scheman utifrån individuella behov. Exempelvis längre arbetspass med fler fridagar.
Anställningen innebär ett vikariat.
Tillträde enligt överenskommelse.
Det är dags att utöka våran verksamhet och vi kan med glädje nu, erbjuda dig som söker, ett mycket stimulerande undersköterskearbete med omväxlande arbetsuppgifter!
Vårat uppdrag på akutmottagningen är att bedriva specialiserad sjukvård för akut svårt sjuka eller skadade medborgare dygnet runt, alla dagar i veckan. Våran nästa kollega ska vara en Undersköterska som gillar att vara i händelsernas centrum, du bör besitta en hög flexibilitet, se till verksamheternas bästa och självständigt kunna ta beslut utifrån din yrkesroll.
Övrig informationKvalifikationer
Du är utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen.
Meriterande:
Du har tidigare jobbat inom akutsjukvård.Dina personliga egenskaper
Du uppskattar utmaningar och ett arbete med varierade uppgifter och tempoväxlingar.
Du som söker är en självgående person som tar ansvar för dina uppgifter.
I mötet med patienten har du ett empatiskt och serviceinriktat förhållningssätt.
Du har god samarbetsförmåga och har ett gott bemötande mot kollegor.
Du är strukturerad och kan prioritera. Du har ett genuint intresse för att utveckla din kompetens inom omvårdnad och akutsjukvård.
Hos dig finns en ödmjuk attityd och du har ett etiskt förhållningssätt till din omvärld.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
