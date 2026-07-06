Underläkare till verksamhetsområde operation
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs / Läkarjobb / Bollnäs Visa alla läkarjobb i Bollnäs
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Välkommen till verksamhetsområde operation i Bollnäs! Bollnäs sjukhus är det lilla gemytliga sjukhuset, där vi sätter patienten i fokus och arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Vi arbetar efter nationella vårdprogram och följer utfall i kvalitetsregister, som visar att vi bedriver vård av mycket hög kvalitét.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som underläkare hos oss i Bollnäs är ditt huvudsakliga uppdrag att arbeta på vår vårdavdelning för postoperativ vård. Avdelningen är öppen måndag till fredag och här vårdas ortopediska patienter som opererat ryggen eller höft/knäprotes men också urologiska patienter (prostataoperationer) och en del kirurgpatienter (större bråck eller plastikkirugi). Du ansvarar för rond tillsammans med våra specialistläkare och överläkare, in- och utskrivningar av patienter, säkerställer att de är väl informerade om uppföljning etc. Du bistår också vid akuta situationer som kan uppstå på vårdavdelningen. Utöver detta assisterar du dagligen främst höft/knäproteser på operation.
Som underläkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• patientadministration såsom in- och utskrivning och epikriser
• att assistera vid operationer, främst proteser och ryggar
• att informera och dokumentera så patienterna känner sig väl införstådda med vad de varit med om och vad som förväntas i efterförloppet av operationen.
Hos oss får du
• erfarenhet av operationer och god insikt i elektiva ingrepp
• ingå i ett härligt team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, specialistsjuksköterskor, rehabiliteringspersonal med flera som fokuserar på samarbete för patienternas bästa
• möjlighet att ta ansvar och sätta dig in i avdelningsarbete på ett strukturerat sätt.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av ortopedi och vill arbeta hos oss. Som person är du positiv, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga då du kommer att arbeta tillsammans med flera olika yrkesprofessioner. Du är drivande och tar egna initiativ samt har ett problemlösande förhållningssätt.
I rollen som underläkare ska du ha
• slutförd läkarutbildning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: start 2026-09-14 till och med 2027-03-14 med eventuell möjlighet till förlängning.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1813". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Kontakt
Viktor Madsen, GHLF viktor.madsen@regiongavleborg.se Jobbnummer
9993026