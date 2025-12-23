Underläkare till palliativt centrum
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vår verksamhet
Den specialiserade palliativa vården på Akademiska sjukhuset bedrivs på palliativt centrum, vilket också innefattar en filial i Tierp. Här vårdas patienter med olika diagnoser och i alla åldrar. Vi bedriver palliativ vård till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov och vi arbetar i multiprofessionella team där särskild kunskap och kompetens tas tillvara. Vid palliativt centrum finns fyra enheter; avdelningen för specialiserad palliativ slutenvård (SPVA), avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH) med Uppsala, Knivsta och Norduppland som upptagningsområde, palliativ öppenvårdsmottagning samt ett palliativt konsultteam (PKT) med rådgivning och utbildning för både öppen- och slutenvård i hela länet. Verksamheten kännetecknas av helhetssynen på människan, högkvalificerad vård och omvårdnad samt stöd till närstående. Våra lokaler finns på Akademiska sjukhuset, Genetikvägen 4 som ligger 3,5 km söder om Akademiska sjukhuset samt i lokaler på Tierps vårdcentrum. Forskning och utbildning är en viktig del av all verksamhet på Akademiska sjukhuset, så även på palliativt centrum.
Just nu pågår en omorganisation som har den uttalade målsättningen att stärka den palliativa vården inom regionen. Vi ser med tillförsikt på framtiden, och vi vill gärna ha med ännu flera kompetenta individer i vår utveckling av verksamheten!Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyutbildad läkare med ett intresse för palliativ vård. Goda medicinska grundkunskaper, arbetsvilja och en mycket god förmåga till kommunikation och teamarbete är förutsättningarna för att lyckas i arbetet. Vi söker dig som är ödmjuk och ansvarstagande med en förmåga att kommunicera med både patienter och deras anhöriga. B-körkort är ett krav.
Din kompetens
Du är trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du har väl grundade och tydliga värderingar och styrs av dessa i avgörande situationer i arbetet. Du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv medans du talar välformulerat och engagerat i olika sammanhang, lyssnar in och är mottaglig för motparten.
Din samarbetsförmåga är god och du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat på ca 6 månader på heltid. Tjänsten är förlagd dagtid måndag-fredag. Lön och tillträdesdag enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Tf. biträdande verksamhetschef Gustav Larsson 076-4963852
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
