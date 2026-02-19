Underläkare
Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping Visa alla läkarjobb i Linköping
2026-02-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vi är en nyligen sammanslagen klinik mellan smärta och neurorehabilitering där vi tillsammans arbetar för patientens bästa.
Vi utreder patienter med betydande funktionsnedsättningar och utför kvalificerade rehabiliteringsinsatser utifrån ett biopsykosocialt förhållningssätt.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker underläkare till vår slutenvårdsavdelning på rehabiliteringsmedicin. Du kommer tillsammans med överläkare/specialist och team driva rehabilitering i enskilda patientfall genom att delta i målplaneringar, patientsamtal, gårond och funktionsrond. Därtill sköta in-och utskrivningar, undersöka patienter, informationshämtning för kvalitetsregister, skriva remisser, ordinera prover, kontakt med konsulter, kliniker, anhöriga ock så vidare.
Arbetsgrupp
Du blir en del av ett specialiserat rehabiliteringsteam och ingår i en läkargrupp med många erfarna specialister i smärt- och rehabiliteringsmedicin samt andra specialiteter där vi lägger stor vikt vid att stötta varandra och blivande kollegor.
Om dig
Läkarutbildning. För tjänsten krävs för läkarstudent godkänd psykiatriplacering. Är du redan legitimerad är det en fördel. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket på minst C-nivå. Du ska obehindrat kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor.
Som person trivs du med att arbeta med människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är också av vikt att du tar ansvar för din uppgift, själv strukturerar ditt arbete och driver processer vidare. Du arbetar bra med komplexa frågor, analyserar, bryter ner och löser komplicerade problem. I rollen som läkare gör du avvägningar och prioriteringar på ett omdömesfullt sätt. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Tjänsten passar dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Tjänsten innebär arbete 100 % i slutenvård. Det är ett vikariat from 1 juni tom 31 augusti med möjlighet till förlängning hösten 2026. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/343". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Smärt- och rehabiliteringsmedicinska kliniken Kontakt
Läkarchef Kristina Huber kristina.huber@regionostergotland.se 010-1032191 Jobbnummer
9753222