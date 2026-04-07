Underkonsulter inom säkerhetsskydd
2026-04-07
Om uppdragen
Som underkonsult inom säkerhetsskydd blir du en del av 2Secure och går in i kvalificerade uppdrag hos kunder inom både offentlig och privat sektor. Uppdragen är ofta komplexa och kräver både strategisk förståelse och operativ förmåga. Arbetet sker vanligtvis på plats hos kund och kan innebära resor.
Tjänsten är placerad vid något av våra kontor i Stockholm, Göteborg eller Lund.
Uppdragen kan exempelvis omfatta:
Interim säkerhetsskyddschef eller specialiststöd
Genomförande av säkerhetsskyddsanalyser enligt gällande regelverk
Stöd i uppbyggnad, utveckling och uppföljning av säkerhetsskyddsarbete
Upprättande, granskning och uppföljning av säkerhetsskyddsavtal och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
Rådgivning till ledning, säkerhetsskyddschef och säkerhetsfunktioner
Stöd vid tillsyn, avvikelser, incidenter och utredningar
Medverkan i säkerhetsskyddade upphandlingar
Utbildnings- och rådgivningsinsatser inom säkerhetsskydd
Samverkan med kund, andra konsulter och interna specialisterPubliceringsdatum2026-04-07Profil
Du är en erfaren säkerhetsspecialist med gedigen kunskap inom säkerhetsskydd och vana att snabbt sätta dig in i kunders verksamhet och behov. Du trivs i konsultrollen, arbetar självständigt och levererar med hög kvalitet även i komplexa och säkerhetskänsliga miljöer.
Vi söker dig som:
Är etablerad konsult eller egenföretagare
Har minst 6 års relevant arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskydd
Har dokumenterad erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser
Har mycket god kunskap om säkerhetsskyddslagstiftning och tillhörande föreskrifter
Har erfarenhet av arbete i säkerhetskänslig verksamhet
Talar flytande svenska i tal och skrift
Är svensk medborgare
Meriterande erfarenhet:
Konsultuppdrag inom säkerhetsskydd
Rollen som säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef
Arbete med säkerhetsskyddsavtal och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
Totalförsvarsrelaterade uppdrag
Utbildning, workshops eller rådgivande insatser inom säkerhetsskydd
Fysisk säkerhet eller angränsande säkerhetsområdenDina personliga egenskaper
Vi värderar hög integritet, ansvarstagande och ett strukturerat arbetssätt. Du är trygg i din kompetens, har ett konsultativt förhållningssätt och bygger lätt förtroende hos kunder och samarbetspartners. Du är kommunikativ, lyhörd och lösningsorienterad, med förmåga att balansera regelverk, verksamhetsförståelse och affärsmässighet.
Du delar våra värdeord handlingskraft, kompetens och pålitlighet.
Vad 2Secure erbjuder
Som underkonsult hos 2Secure får du:
Tillgång till kvalificerade och samhällsviktiga uppdrag hos etablerade kunder
Tydliga avtal, strukturerad samverkan och professionell projektledning
Ett långsiktigt samarbete med ett välrenommerat säkerhetskonsultbolag
Möjlighet till återkommande uppdrag
Om 2Secure
2Secure är ett konsultbolag specialiserat på säkerhet, risk- och krishantering. Sedan starten 2006 har vi varit en nyskapande helhetsleverantör av kvalificerade säkerhetstjänster. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Lund och Karlstad och över 120 medarbetare arbetar vi dagligen med att stärka trygghet och säkerhet i samhällsviktiga verksamheter.Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig är du välkommen att skicka in din intresseanmälan. Urval sker löpande.
Observera att uppdraget är föremål för säkerhetsprövning och fördjupad bakgrundskontroll. Personuppgifter behandlas i enlighet med 2Secures personuppgiftspolicy.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Secure Sverige AB
(org.nr 556763-8308), http://www.2secure.se
