Underhållstekniker till prefabfabrik Uddevalla
QwickWork Bygg AB / Maskinreparatörsjobb / Uddevalla Visa alla maskinreparatörsjobb i Uddevalla
2026-08-04
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Vill du spela en avgörande roll i att hålla vår kunds produktion rullande? Har du ett starkt tekniskt intresse och trivs med ett varierat arbete där du får lösa problem både självständigt och i team? Då kan det vara dig vi söker!Om tjänstenSom underhållstekniker hos oss ansvarar du för driftssäkerhet, reparationer och det förebyggande underhållet av maskinpark och produktionsutrustning. Fabriken är utrustad med allt från gjutformar och armeringsmaskiner till traverser, blandarstationer och automatiserade system. Ditt jobb är att minimera stillestånd och se till att produktionen håller högsta möjliga kvalitet och säkerhet.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Förebyggande underhåll: Utföra schemalagd service och inspektioner på maskiner och fastighet.
Felsökning och reparation: Åtgärda akuta mekaniska, hydrauliska och pneumatiska fel i produktionslinjen.
Förbättringsarbete: Identifiera och genomföra tekniska optimeringar för att öka maskineffektiviteten (OEE).
Dokumentation: Registrera utförda arbeten och felrapporter i vårt digitala underhållssystem.
Säkerhetsfokus: Tillse att maskinsäkerhet och arbetsmiljöregler alltid efterlevs vid underhållsarbete.
Vem är du?Vi söker dig som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och flexibel. Eftersom produktionen är beroende av fungerande maskiner behöver du kunna prioritera om snabbt när akuta behov uppstår.Kvalifikationer:Tekniskt gymnasium (t.ex. inom el, mekanik, automation eller industri) eller motsvarande yrkeserfarenhet.
Några års erfarenhet av underhållsarbete i tillverkande industri, gärna inom tung industri eller prefab.
Goda kunskaper inom mekanik, hydraulik och pneumatik. (Elkompetens/BB1 är starkt meriterande).
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar samt manualer.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Traverskort, truckkort och heta arbeten är meriterande.
Vad vi erbjuder:En stabil och långsiktig anställning i ett expansivt företag.
En varierad och tekniskt utmanande vardag med stor möjlighet till personlig utveckling.
En säker arbetsmiljö med engagerade kollegor och stark teamkänsla.
Marknadsmässig lön.
Omfattning och arbetstiderTjänsten är en heltidstjänst. Arbetstiden är förlagd till dagtid.Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: stefan@qwickwork.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansök görs på vår hemsida qwic". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare QwickWork Bygg AB
(org.nr 559318-8468), https://qwickwork.se
Uddevalla (visa karta
)
451 00 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
QwickWork Kontakt
Stefan Qwick stefan@qwickwork.se Jobbnummer
10021229