Speciallärare till anpassad grundskola - inriktning IF
Sigtuna kommun, Regnbågens skola / Speciallärarjobb / Sigtuna Visa alla speciallärarjobb i Sigtuna
2026-08-04
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Regnbågens skola och Munkeboskolan är våra anpassade grundskolor och erbjuder både undervisning och fritidsverksamhet i en trygg och utvecklande miljö.
Vår vision är: "Vi är skolan som utvecklar unika, färgstarka elever som vill, kan och vågar."
Vi förbereder våra elever för ett meningsfullt och självständigt vuxenliv genom trygghet, kunskap och möjlighet att växa i sin egen takt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och kreativ speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning (IF) till vår anpassade grundskola. Du har ett stort intresse för att arbeta med elever med olika behov och förutsättningar och brinner för att skapa en inkluderande och meningsfull undervisning där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen nivå.
I rollen som speciallärare ansvarar du för en grupp elever där du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanen för anpassad grundskola. Du leder och handleder elevassistenter i det dagliga arbetet för att säkerställa en strukturerad, trygg och tillgänglig lärmiljö för eleverna. Du anpassar innehåll, arbetssätt och lärmiljö så att eleverna får bästa möjliga förutsättningar att delta och lyckas. Undervisningen präglas av tydlig struktur, variation och ett lågaffektivt bemötande.
Du samarbetar nära med arbetslaget, elevhälsan och vårdnadshavare för att skapa en trygg, tillgänglig och utvecklande lärmiljö. Du bidrar med din specialpedagogiska kompetens i det systematiska kvalitetsarbetet samt i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Kommunikation, delaktighet och elevens hela utveckling står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är legitimerad lärare med speciallärarexamen med inriktning IF
• Har erfarenhet av arbete i anpassad grundskola är meriterande
• Har god förmåga att anpassa undervisning utifrån individuella behov
• Kunskap om NPF samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är meriterande
Du är tydlig i ditt ledarskap och har en god förmåga att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är flexibel, relationsskapande och har ett inkluderande förhållningssätt där du ser varje elevs möjligheter och styrkor.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
195 30 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Regnbågens skola Kontakt
Se kommunens hemsida www.sigtuna.se
Facklig kontaktperson +46859126000 Jobbnummer
10021195