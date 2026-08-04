CE chaufför / Göteborg-Oslo
Perspolis AB / Fordonsförarjobb / Härryda Visa alla fordonsförarjobb i Härryda
2026-08-04
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Hej.
Jag söker efter en CE lastbil chaufför som är intresserad att köra lastbil mellan Göteborg och Oslo. Turen har inget lastning eller lossning. Allt sköter lager personalen.
Lastbilen är El dragbil+ link+trailer. Det är plus om du har jobbat med link ekepage annars jag kan lära dig att hantera link och trailer.
Turen Startar kl 23.00 framtil dagen efter kl. 10.00.
Det är en ett fast jobb/ Lön med natt OB och extra förmåner i månaden.
Hör av dig via tel om du är intresserad att jobba Natt.
Tel +46 76 845 8870
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
Telefon
E-post: Alexander_samuelsson@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perspolis AB
(org.nr 559577-4786)
Fibervägen (visa karta
)
435 33 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10021211