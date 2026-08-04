Specialistläkare gynekologi, Halmstad
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2026-08-04
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Specialistläkare i gynekologi till Aleris Specialistvård HalmstadOm Aleris
På Aleris vill vi göra skillnad – för varje patient, varje dag. Vi erbjuder specialistvård med hög medicinsk kvalitet, korta väntetider och ett personligt bemötande. Vår ambition är att göra vården mer tillgänglig och skapa trygghet genom hela patientresan.
Om verksamheten
Vi är en nystartad specialistklinik mitt i centrala Halmstad. I våra moderna, nyrenoverade lokaler erbjuder vi specialistvård inom allmänmedicin, ortopedi, kardiologi, plastikkirurgi, ögon, fysioterapi och hälsokontroller. Vi arbetar även med Aleris koncept Sund vikt, som erbjuder läkemedelsbehandling för viktnedgång.
Nu utvecklar vi även vår gynekologiska verksamhet och söker dig som vill vara med från början. Det här är en möjlighet att tillsammans med oss bygga upp en mottagning där kvalitet, tillgänglighet och patientens behov står i centrum.
Om rollen
Som specialistläkare i gynekologi arbetar du med sedvanlig mottagningsverksamhet och möter patienter med olika gynekologiska frågeställningar. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Gynekologiska undersökningar
• Bedömning och behandling av gynekologiska besvär
• Klimakterierådgivning
• Receptförskrivning
• Sedvanlig mottagningsverksamhet inom gynekologi
Vi tar emot patienter via sjukvårdsförsäkringar och privatbetalande patienter, vilket innebär ett varierat och stimulerande arbete.
Tjänsten omfattar inledningsvis 1–2 dagar per vecka, med goda möjligheter att utöka omfattningen i takt med att verksamheten växer. Arbetstiden är i huvudsak 08.30–16.30.
Därför ska du välja Aleris
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där hög medicinsk kvalitet, samarbete och ett personligt bemötande står i centrum. Du samarbetar nära kollegor från flera medicinska specialiteter och får möjlighet att vara med och utveckla en ny gynekologisk verksamhet i Halland.
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till flera förmåner som skapar goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vi vill att du ska trivas, utvecklas och känna stolthet över ditt arbete.
Hos oss erbjuder vi bland annat:
Förmåner hos Aleris - Aleris Sverige
• En genomtänkt introduktion anpassad efter din erfarenhet
• Interna utbildningar och goda möjligheter till kompetensutveckling
• En företagskultur där samarbete, delaktighet och nya idéer uppmuntras
• En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
• Aleris förmåner enligt gällande villkor
Hos oss får du vara med och etablera specialistvård för framtiden – i moderna lokaler och med stora möjligheter att påverka hur den gynekologiska verksamheten utvecklas.
Om dig
Vi söker dig som:
• Är legitimerad läkare och specialist i gynekologi.
• Har minst tre års erfarenhet som specialist.
• Har erfarenhet av mottagningsarbete och behandling inom gynekologi.
• Är trygg i din specialistroll och arbetar självständigt.
• Kommunicerar tydligt och lyhört med patienter och kollegor.
• Trivs med att samarbeta och ser värdet av ett tvärprofessionellt arbetssätt.
• Vill vara med och utveckla vår gynekologiska verksamhet och bidra till att fler patienter får snabb tillgång till specialistvård.
Anställning
Omfattning: Deltid, 1–2 dagar per vecka med möjlighet till utökning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Kollektivavtal finns.Publiceringsdatum2026-08-04Så ansöker du
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag den 30 september 2026. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I rekryteringsprocessen ingår digital referenstagning och bakgrundskontroll som en del av vårt arbete för en trygg och ansvarsfull verksamhet.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Helena Funseth Senior Executiv Search-Specialist
Aleris Sjukvård AB Besöksadress: Olivecronas väg 7 Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Telefonnummer: 079 071 90 70 helena.funseth@aleris.se www.aleris.se
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att utveckla framtidens gynekologiska specialistvård i Halmstad tillsammans med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8166880-2129775". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Helmfeldtsgatan 59 (visa karta
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302 66 HALMSTAD Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
10021199