Timvikarie till LSS bostäder
Gnosjö kommun, Socialförvaltning / Vårdarjobb / Gnosjö Visa alla vårdarjobb i Gnosjö
2026-08-04
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Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Är du över 18 år och söker ett meningsfullt extrajobb? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker timvikarier till våra LSS-bostäder Trollbacken och Humleåsen i centrala Gnosjö. Som timvikarie får du möjlighet att göra verklig skillnad i människors vardag genom att ge stöd, skapa trygghet och bidra till ökad livskvalitet för våra brukare. Arbetet passar dig som är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta nära människor.
I arbetet ingår bland annat att:
Ge stöd och vägledning i den dagliga livsföringen.
Stötta brukare i personlig omvårdnad och hygien utifrån individuella behov.
Hjälpa till med måltider, inköp, städning, tvätt och andra förekommande hushållssysslor.
Motivera och stödja brukare i sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter och delaktighet i samhället.
Arbeta för att skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet i vardagen.
Hantera dokumentation enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner.
Samverka med kollegor, anhöriga, hälso- och sjukvård samt andra samarbetspartners.
Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter efter utbildning och delegering.
Bidra till ett professionellt bemötande och ett gott samarbete i arbetsgruppen.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du kan skapa förtroendefulla relationer och har ett respektfullt bemötande där den enskildes självbestämmande och integritet alltid står i fokus.
Som timvikarie behöver du kunna arbeta med kort varsel och anpassa dig till olika situationer och brukares behov. Du blir en viktig del av arbetet med att skapa kontinuitet, trygghet och god kvalitet i verksamheten.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har:
Utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet, vård och omsorg eller annat arbete med människor i behov av stöd.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då dokumentation ingår i arbetsuppgifterna.
Grundläggande datakunskaper.
B körkort
Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Erfarenhet av social dokumentation och arbete utifrån genomförandeplaner.
Erfarenhet av delegering för läkemedelshantering eller erfarenhet av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du trygg, ansvarstagande och flexibel. Du har ett positivt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och kan anpassa ditt arbetssätt efter individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
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Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Schema. Vi arbetar dagtid, kvällstid, helger och jourpass
Som en del av rekryteringsprocessen begär vi in registerutdrag vid anställning som innebär arbete med barn, elever, äldre, personer med funktionsnedsättning samt ledande befattningar.
I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap och din rätt att arbeta i Sverige.
Här kan du läsa mer om oss https://www.gnosjo.se/
Går du i flyttankar och vill bli en del av Gnosjöandan? Läs mer härhttps://www.gnosjoandan.com/sv/leva-bo-och-arbeta/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337998". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Kommun
(org.nr 212000-0506)
335 80 GNOSJÖ Arbetsplats
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Kontakt
Enhetschef Funktionshinderomsorgen
Malin Hill malin.hill@gnosjo.se +46370331303 Jobbnummer
10021224