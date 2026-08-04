Hemtjänstpersonal- persisktalande-körkort (Akalla)
A Domicil Hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-08-04
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A Domicil Hemtjänst är en utförare inom Vård & Omsorg som arbetar med hemtjänst, avlösare, ledsagarservice och boendestöd. Vi söker nu engagerade medarbetare till vårt team i Västerort.
Som medarbetare hos oss bidrar du till kundernas trygghet och livskvalitet genom professionellt bemötande, närvaro och ett respektfullt arbetssätt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet
Vi söker dig som:
Kan tala persiska
Är Undersöterska eller Vårdbiträde
Kan tala och skriva på svenska
Är glad, öppen, positiv och tålmodig
Tar eget ansvar, är flexibel och har lätt för att samarbeta
Tjänsten:
Arbete i Kista/Akalla
Fast schema med fasta tider (rullande schema)
Dag, kväll och helg enligt överenskommelse
Snabb start / tillträde enligt överenskommelse (gärna omgående)Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
B-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: jobbansok@adomicil.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A Domicil Hemtjänst AB
(org.nr 556948-2507)
Finlandsgatan 64-68 (visa karta
)
164 74 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Said Jalil Jalil@adomicil.se 0793330201 Jobbnummer
10021223