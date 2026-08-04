Utbildad barnskötare till uppstarten av pedagogisk omsorg i Edsele
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2026-08-04
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Vill du göra skillnad – på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka – och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå – här gör vi skillnad, tillsammans.
Nu startar vi upp en trygg, inspirerande och nära pedagogisk omsorg i Edsele!
Den nya pedagogiska omsorgen kommer att erbjuda barnen en mindre, trygg barngrupp med stort utrymme för lek, utforskande och individuellt lärande. Som barnskötare hos oss blir du en central nyckelperson i uppstartsfasen, där du får vara med och forma verksamheten, miljöerna och de dagliga rutinerna från grunden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
I rollen som utbildad barnskötare ansvarar du tillsammans med din ansvariga chef, för att planera, genomföra och utvärdera den dagliga omsorgen och de pedagogiska aktiviteterna. Du arbetar för att skapa en trygg, stimulativ och rolig miljö där varje barn ses, hörs och utmanas utifrån sina förutsättningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Aktivt delta i det pedagogiska arbetet och stimulera barnens nyfikenhet, lärande och språkutveckling.
• Skapa en trygg och strukturerad vardag med hög barn- och elevdelaktighet där barnen får möjlighet att påverka sin dag.
• Nyttja Edseles närmiljö för utomhuspedagogik, rörelse och naturupplevelser.
• Använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet samt i kommunikation och dokumentation.
• Bygga nära och förtroendefulla relationer med barn, vårdnadshavare och samarbetspartners inom kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare (Gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram eller godkänd yrkesutbildning till barnskötare).
Erfarenhet: Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i förskola eller pedagogisk omsorg, gärna i uppstarts- eller förändringsskeden.
Personliga egenskaper: Du är engagerad, initiativrik, trygg i din yrkesroll och flexibel. Du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Kommunikation: Du har ett varmt bemötande samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Goda språkkunskaper i engelska eller andra språk är meriterande.
Körkort: B-körkort är meriterande då verksamheten ligger i landsbygdsmiljö.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: http://polisen.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mejl.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Kommun
(org.nr 212000-2437)
Djupövägen 3 (visa karta
)
881 80 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun Kontakt
Nås via kommunens växeln
Facklig representant +46620680000 Jobbnummer
10021197