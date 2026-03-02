Underhållstekniker till Mälarplast AB i Eskilstuna

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna
2026-03-02


Vill du jobba i ett företag där teknik, hållbarhet och långsiktig kvalitet går hand i hand?
På Mälarplast kombinerar man modern teknik, ansvarstagande och genuint industrikunnande för att skapa smarta, hållbara plastlösningar som gör verklig skillnad. Mälarplast AB är ett familjeägt företag med säte i Eskilstuna och omkring 30 st. anställda.
Med rötter tillbaka till 1972, då företaget grundades som Pollobak i Eskilstuna, har man vuxit till en ledande aktör inom formsprutning och plastproduktion.
Som Sveriges grönaste plastföretag arbetar man målmedvetet med bioplaster, återvunnet material och cirkulära flöden. Man är certifierade enligt ISO 9001och ISO 14001 och driver ständigt projekt för att minska klimatavtrycket och öka andelen hållbara materialval.
Om rollen
Som underhållstekniker har du en central roll i att säkerställa driftsäkerhet och effektivitet i vår produktion. Du kommer vara en viktig del av produktionsledningen, arbeta i 2-skift, och delta i både planerat och dagligt underhåll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir:

Utföra mekaniskt underhåll av maskiner och utrustning

Arbeta med automation, felsökning och förbättringar

Hantera reparationer och löpande service av transportband

Bidra i planerat förebyggande underhåll och akuta insatser

Stödja produktionens tekniska utveckling tillsammans med ett erfaret team

Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete kopplat till hållbar, modern produktion

Vi söker dig som har:

Några års arbetslivserfarenhet som underhållstekniker

Mekaniskt kunnande och god teknisk förståelse

Erfarenhet av automation och styrsystem

Elbehörighet, eller dokumenterad erfarenhet av elarbete

Erfarenhet av arbete med transportband och annan produktionsutrustning

Erfarenhet av planerat och dagligt underhåll i en industriell miljö

Förmågan att jobba strukturerat, proaktivt och lösningsorienterat

Du trivs i en roll där du varvar praktiskt arbete med teknisk problemlösning och har ett naturligt driv att skapa trygga, stabila produktionsmiljöer.
Hållbarhet i fokus - här gör ditt arbete verklig skillnad
Mälarplast har en tydlig och långsiktig strategi att vara Sveriges grönaste plastföretag. Det innebär att vi:

Arbetar aktivt med bioplaster, återvunnet material och energieffektiva processer

Har certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001för kvalitet och miljöledning

Utvecklar cirkulära materialflöden för att minska klimatpåverkan

Driver projekt för hållbar produktion tillsammans med kunder och partners

Som underhållstekniker får du en av görande roll i att säkerställa att vår produktion är stabil, energieffektiv och långsiktigt hållbar. Du bidrar direkt till att våra maskiner och processer fungerar optimalt - en viktig del av företagets gröna strategi.
Vi erbjuder dig:

En trygg och långsiktig roll i ett familjeägt och välmående industriföretag

En arbetsplats med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka

En modern produktionsmiljö med modern maskinpark

Engagerade kollegor och ett tätt samarbete mellan teknik, produktion och ledning

Möjlighet att utvecklas inom underhåll, automation och förbättringsarbete

En chans att bidra i ett företag som tar hållbarhet på allvar - inte bara i ord, utan i handling

Redo att bli en viktig del av Mälarplasts framtid?
Skicka in din ansökan redan idag och ta chansen att arbeta i en teknisk och hållbar industrimiljö där dina kunskaper verkligen gör skillnad.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7279091-1868744".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta)
632 19  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9771787

