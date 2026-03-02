Underhållstekniker till Mälarplast AB i Eskilstuna
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Eskilstuna
2026-03-02
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du jobba i ett företag där teknik, hållbarhet och långsiktig kvalitet går hand i hand?
På Mälarplast kombinerar man modern teknik, ansvarstagande och genuint industrikunnande för att skapa smarta, hållbara plastlösningar som gör verklig skillnad. Mälarplast AB är ett familjeägt företag med säte i Eskilstuna och omkring 30 st. anställda.
Med rötter tillbaka till 1972, då företaget grundades som Pollobak i Eskilstuna, har man vuxit till en ledande aktör inom formsprutning och plastproduktion.
Som Sveriges grönaste plastföretag arbetar man målmedvetet med bioplaster, återvunnet material och cirkulära flöden. Man är certifierade enligt ISO 9001och ISO 14001 och driver ständigt projekt för att minska klimatavtrycket och öka andelen hållbara materialval.
Om rollen
Som underhållstekniker har du en central roll i att säkerställa driftsäkerhet och effektivitet i vår produktion. Du kommer vara en viktig del av produktionsledningen, arbeta i 2-skift, och delta i både planerat och dagligt underhåll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir:
Utföra mekaniskt underhåll av maskiner och utrustning
Arbeta med automation, felsökning och förbättringar
Hantera reparationer och löpande service av transportband
Bidra i planerat förebyggande underhåll och akuta insatser
Stödja produktionens tekniska utveckling tillsammans med ett erfaret team
Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete kopplat till hållbar, modern produktion
Vi söker dig som har:
Några års arbetslivserfarenhet som underhållstekniker
Mekaniskt kunnande och god teknisk förståelse
Erfarenhet av automation och styrsystem
Elbehörighet, eller dokumenterad erfarenhet av elarbete
Erfarenhet av arbete med transportband och annan produktionsutrustning
Erfarenhet av planerat och dagligt underhåll i en industriell miljö
Förmågan att jobba strukturerat, proaktivt och lösningsorienterat
Du trivs i en roll där du varvar praktiskt arbete med teknisk problemlösning och har ett naturligt driv att skapa trygga, stabila produktionsmiljöer.
Hållbarhet i fokus - här gör ditt arbete verklig skillnad
Mälarplast har en tydlig och långsiktig strategi att vara Sveriges grönaste plastföretag. Det innebär att vi:
Arbetar aktivt med bioplaster, återvunnet material och energieffektiva processer
Har certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001för kvalitet och miljöledning
Utvecklar cirkulära materialflöden för att minska klimatpåverkan
Driver projekt för hållbar produktion tillsammans med kunder och partners
Som underhållstekniker får du en av görande roll i att säkerställa att vår produktion är stabil, energieffektiv och långsiktigt hållbar. Du bidrar direkt till att våra maskiner och processer fungerar optimalt - en viktig del av företagets gröna strategi.
Vi erbjuder dig:
En trygg och långsiktig roll i ett familjeägt och välmående industriföretag
En arbetsplats med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka
En modern produktionsmiljö med modern maskinpark
Engagerade kollegor och ett tätt samarbete mellan teknik, produktion och ledning
Möjlighet att utvecklas inom underhåll, automation och förbättringsarbete
En chans att bidra i ett företag som tar hållbarhet på allvar - inte bara i ord, utan i handling
Redo att bli en viktig del av Mälarplasts framtid?
Skicka in din ansökan redan idag och ta chansen att arbeta i en teknisk och hållbar industrimiljö där dina kunskaper verkligen gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7279091-1868744". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9771787