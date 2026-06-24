Underhållstekniker sökes till Hammar Maskin AB!
Nr.1 Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Borås Visa alla maskinreparatörsjobb i Borås
2026-06-24
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, Svenljunga
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, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi söker nu en underhållstekniker till Hammar Maskin AB, ett väletablerat industriföretag strax utanför Borås. Rollen passar dig som trivs med varierande arbetsdagar och som tycker om att arbeta praktiskt med både maskiner och utrustning.
Hammar utvecklar, tillverkar och säljer sidlastare – en unik och världsledande lösning för hantering och transport av sjöcontainrar. Från vårt huvudkontor och vår fabrik i Olsfors, mellan Borås och Göteborg, driver vi innovation som når ut till kunder i fler än 125 länder.
Vi är marknadsledande globalt, men nöjer oss inte där. Hammar är på en tydlig tillväxtresa med stora ambitioner framåt. Vi ser en stark potential att nå nya kunder, expandera till fler marknader och fortsätta utveckla våra produkter i absolut framkant. Med hela värdekedjan samlad i Olsfors, från utveckling och konstruktion till produktion, har vi både tempot och förmågan att snabbt omsätta idéer till konkurrenskraftiga lösningar. Samtidigt stärker vår internationella närvaro, med verksamhet i Malaysia, Australien, Nya Zeeland och USA, vår position som en global aktör.
Hos oss arbetar nästan 250 medarbetare världen över, varav omkring 170 st i Olsfors. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, eget ansvar och korta beslutsvägar gör att du kan påverka på riktigt.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Du blir en viktig del av verksamheten, du ansvarar för att produktion och fastighet fungerar som de ska genom underhåll, reparationer och förbättringsarbeten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll av maskiner och produktionsutrustning
• Felsökning och reparationer inom mekanik och automationsutrustning
• Kontakt med externa servicepartners och leverantörer
• Delta i förbättrings och utvecklingsarbeten
• Installation, montering och underhåll av tillbehör och kringutrustning
• Förebyggande och avhjälpande underhåll av fastighet och kringutrustning
Anställningsform: Tillsvidareanställning (med 6 månaders visstidsanställning)
Arbetstid: Dagtid, heltid (100 %)
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Olsfors
Bakgrund och personliga egenskaper
Är du en tekniskt kunnig och lösningsorienterad person som trivs med varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av industriunderhåll och verkstadsarbete inom plåt, svets, blästring, lackering och montering.
• God mekanisk förståelse och är van att arbeta praktiskt både enskilt och i grupp
• Kunskap, utbildning och erfarenhet inom underhåll och reparation av automationslösningar
• God flexibilitet vid behov för att slutföra pågående reparationsarbeten
• Meriterande: truckkort, liftkort (saxlift/bomlift) och traverskort
• Goda kunskaper i det svenska och engelska språket, både i tal och skrift
• B-körkort
Som person är du:
• Självgående
• Lösningsorienterad
• Ansvarstagande.
Du ser vad som behöver göras och trivs när du får ta eget ansvar, samtidigt som du samarbetar med kollegor i verksamheten.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta Anna Andersson via mail, Anna.a@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammar Maskin AB Kontakt
Anna Andersson anna.a@firstpersonal.se Jobbnummer
9976173