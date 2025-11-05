Underhållstekniker/Mekaniker
2025-11-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
För kunds räkning söker vi nu en erfaren underhållstekniker/mekaniker till Umeå. Kundföretaget är en ledande aktör inom underhåll, reparation och ombyggnation av järnvägsfordon. Med fokus på kvalitet och säkerhet erbjuder de tekniska lösningar som bidrar till att tågen rullar säkert och effektivt.
Vi söker dig som vill jobba med reparation, underhåll och ombyggnation av tåg i en verkstadsmiljö där kvalitet, säkerhet och lagarbete står i fokus!
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
• Montering och demontering av delar i och på tåg
• Byte och reparation av mekaniska komponenter
• Deltagande i ombyggnationer och uppgraderingar
• Följa ritningar och arbetsinstruktioner
• Säkerställa att arbetet sker enligt säkerhets- och kvalitetskravProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av industrimontering eller annat praktiskt verkstadsarbete. Du har troligtvis arbetat som mekaniker, elmekaniker eller servicetekniker - och har gärna erfarenhet av modellerna X61 eller X62.
Du är noggrann, praktiskt lagd och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Det är viktigt att du har en god känsla för kvalitet, säkerhet och gillar att arbeta med händerna i en tekniskt inriktad miljö. Vi ser gärna att du är van vid att arbeta praktiskt med montering och reparation, har god teknisk förståelse och alltid sätter kvalitet och säkerhet som din högsta prioritet.
Krav:
• Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom fordonsteknik, el, mekanik, automation eller motsvarande.
• God teknisk förståelse
• B-körkort och tillgång till egen bil
Övrig information
Rekryteringen innebär en anställning hos vår kund och tjänsten är idag förlagd fram till jul, med möjlighet till förlängning. Då önskad start är omgående så ser vi gärna att du skickar in din ansökan redan idag!
Vi kommer att genomföra en bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
