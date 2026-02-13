Underhållstekniker lyftdon - Ringhals
2026-02-13
Företagsbeskrivning
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. Vi har över 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Har du en teknisk bakgrund eller erfarenhet av processindustrin? Vill du ha roligt på jobbet och samtidigt vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. Vi arbetar tillsammans för att göra Sverige fossilfritt. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi underhållstekniker till gruppen Lyftunderhåll på Ringhals.
Om jobbet
Vi erbjuder ett tekniknära arbete inom Ringhals med inriktning mot teknikområdet lyft som ingår i enheten elunderhåll. Arbetet utförs ihop med kollega och i nära samarbete med arbetsledare och underhållsingenjörer.

Arbetsuppgifter
Återkommande kontroll av lyftutrustning, såsom stroppar, stegar, lyftok och lyftspel
Provbelastning av traverser med vikter för kontroll av överlastskydd
Planering, uppföljning och dokumentering
Delta i teknik- och metodutveckling
Kravspecifikation
Vi söker dig med en teknisk utbildning på minst gymnasial nivå, alternativt har du jobbat med liknande uppgifter inom processindustrin. Har du arbetat med traverser eller lyftanordningar är det meriterande.
Vi söker dig som har en förmåga att planera ditt eget arbete och är van att ta kontakt med olika avdelningar inom verksamheten. Du är van vid att arbete praktiskt, men har också en viss administrativ förmåga. Då det kommer ligga på dig i många fall att ta kontakt med andra avdelningar så är du inte rädd för att kommunicera med andra.
Kunskaper i svenska är ett krav
Ytterligare information
Övrig information
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Anne Bergström 0730968528
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Anders Nielsen 0700786840
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast tisdag den 3 mars . Vi går igenom ansökningar och håller intervjuer efter sista ansökningsdag. Du behöver inte skriva ett personligt brev - det räcker att du svarar på våra urvalsfrågor och bifogar ditt CV. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vår webbplats.
Notera: För denna tjänst har vi valt att rekrytera själva och undanber oss därför all kontakt med rekryteringsföretag och från dig som säljer annonser.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Förutom säkerhetsprövning genomförs även drogtest. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt Så ansöker du
