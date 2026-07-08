Underhållstekniker
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2026-07-08
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Underhållstekniker
Vill du arbeta i en tekniskt varierad roll där din insats gör verklig skillnad varje dag? Vi utökar vår underhållsavdelning och söker nu två engagerade underhållstekniker. Hos oss blir du en nyckelperson i att säkerställa driftsäkerhet, tillgänglighet och utveckling i vår produktion.
Din roll
Som underhållstekniker arbetar du nära produktionen med både akuta insatser och långsiktigt förbättringsarbete. Rollen kombinerar praktiskt arbete med felsökning, analys och utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter
• Felsökning och reparation av maskiner och utrustning
• Förebyggande och avhjälpande underhåll
• Stöd och dialog med operatörer
• Medverkan i förbättrings- och utvecklingsarbetePubliceringsdatum2026-07-08Profil
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och trivs i en praktisk roll där du får lösa problem.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av underhåll inom industri eller liknande
• God mekanisk förståelse
• Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och i team
Meriterande:
• El-kunskap (lågspänning)
• Erfarenhet av pneumatik/hydraulik
• Bakgrund inom bearbetning (svarvning/fräsning/slipning)
• Erfarenhet av stans- eller pressverktyg
• Felsökning inom CNC/PLC
Vår produktion omfattar
• Stansning, kapning, svetsning, slipning, svarvning, fräsning, montering, pulverlackering, balansering samt härdning.
Vi erbjuder en dagtidstjänst i ett företag med korta beslutsvägar. Ett engagerat team med hög teknisk kompetens som bryr sig och hjälper varandra.
Låter det intressant? Vi hoppas det! Har du frågor rörande tjänsten? Skicka din fråga eller ansökan till jobb@rekordverken.se
.
Urval kommer att ske löpande efter v32, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
I rekryteringsprocessens sista steg ingår referenstagning och bakgrundskontroll.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: jobb@rekordverken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekordverken Sweden Aktiebolag
(org.nr 556226-2807)
Jungvägen 2 (visa karta
)
535 92 KVÄNUM Arbetsplats
Rekordverken Sweden AB Jobbnummer
9997018