Underhållstekniker
2025-09-02
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Vill du vara en viktig del av vår produktionssupport och bidra till att hålla vår maskinpark i toppskick? Sunfab söker nu en engagerad Underhållstekniker för att förstärka vårt team!
Arbetsuppgifter
Som Underhållstekniker hos Sunfab blir du en del av ett sammansvetsat team inom Produktionssupport, som stödjer vår produktion. Vårt team består av Produktionstekniker, Kvalitetstekniker, Underhållstekniker och Mättekniker totalt 10 engagerade kollegor.
I din roll kommer du att arbeta med:
Akut avhjälpande underhåll och felsökning.
Planerat och förebyggande underhåll.
Nyinstallationer av maskiner.
Samordning och kommunikation mellan processer, samt samarbeta med både interna och externa kunder och leverantörer.
Förbättringar och optimeringar av maskinutrustningar.
Du kommer att vara en nyckelperson som säkerställer att vår produktion rullar smidigt och arbetar för att skapa en effektiv och säker arbetsmiljö.
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och bred kunskap inom verkstadsteknik, styrsystem, automation och maskinreparationer. Du har en relevant utbildning och/eller praktisk erfarenhet inom dessa områden. Det är meriterande om du har kunskaper inom skärande bearbetning och maskinutrustningar kopplade till detta.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad och noggrann.
Lösningsorienterad och analytisk.
Självständig med förmåga att ta egna initiativ.
Prestigelös och trivs med att samarbeta och kommunicera både internt och externt.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt har goda kunskaper i Officepaketet och administrativt arbete.
Vi erbjuder
En spännande och utmanande roll i ett globalt företag med högteknologiska produkter och att få möjlighet att arbeta med innovativa lösningar inom hydraulik. Konkurrenskraftig lön och förmånspaket med kontinuerliga möjligheter till utbildning och utveckling.
Om Sunfab
Sunfab är ett av världens ledande företag inom hydraulik, med fokus på tekniskt avancerade hydraulpumpar och motorer inom mobilhydraulik. Sedan starten 1925 har Sunfab varit ett familjeföretag som kännetecknats av innovation, kompetens och framtidsvisioner. Vårt huvudkontor finns i Hudiksvall där Sunfabs produkter utvecklas och tillverkas i företagets egen fabrik. Sunfabkoncernens dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, USA och Malaysia. Vi säljer våra produkter via återförsäljare och till direktkunder över hela världen med ca 110 anställda och en omsättning på ca 230 Mkr.
Är du nyfiken och vill veta mer om den här tjänsten? Kontakta din framtida chef Mattias Boström, 0650-366 59.
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad
Heltid
Arbetstid och lön
Dagtid. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunfab Hydraulics AB
(org.nr 556056-9765), https://www.sunfab.com/se/
Varvsgatan 2-4 (visa karta
)
824 50 HUDIKSVALL Jobbnummer
9488307