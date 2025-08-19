Underhållstekniker
Vi på Submit söker nu efter en engagerad underhållstekniker till vår samarbetspartner.Om företaget:
Företaget är ett stabilt och väletablerat bolag med verksamhet på flera europeiska marknader. Här blir du en del av en arbetsplats med lokal närvaro, korta beslutsvägar och fokus på att leverera hög kvalitet och pålitliga lösningar till kunder. Här får du möjlighet att utvecklas i en internationell miljö samtidigt som det värnas om en nära och samarbetsinriktad kultur.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker en underhållstekniker som vill vara med och säkra driften på olika produktionslinjer. Du kommer att arbeta både med akut felsökning och förebyggande service, främst inom mekanik men också en del el och automation.
Felsökning, underhåll och enklare installationer på våra produktionslinjer(ej högspänning, men trefaserfarenhet krävs).
Arbete med automation, främst PLC (Siemens, ABB, Mitsubishi).
Mekaniskt underhåll: byte av förbrukningsdelar (lager, filter m.m.), smörjning, enklare svetsarbete samt CNC.
Akut felsökning samt förebyggande service.
Arbetet sker oftast i par, men enklare uppgifter kan utföras självständigt.
Vi söker dig som: Har 3-5 års erfarenhet av liknande arbete.
Har praktisk erfarenhet, gärna med vana att läsa el- och mekanikritningar.
Är lösningsorienterad, flexibel och samarbetsvillig.
Har erfarenhet av PLC-system (meriterande).
Övrigt: Arbetstid: primärt dagtid.
Ca 70 % mekanik / 30 % el.
Erfarenhet av dokumentation är meriterande.
Plats: Jordbro Start: Omgående Lön: Enligt överenskommelse
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag!
