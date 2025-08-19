Underhållstekniker
Bröderna Fraimans Industritvätt AB / Grovarbetarjobb / Håbo Visa alla grovarbetarjobb i Håbo
2025-08-19
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bröderna Fraimans Industritvätt AB i Håbo
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Fraimans tvätteri i Bålsta är ett mycket modernt och tekniskt utvecklat tvätteri. Till våra maskiner och anläggning söker vi nu en engagerad och driven underhållstekniker. Som underhållstekniker på Fraimans arbetar du för att uppnå en effektiv och friktionsfri produktionsverksamhet.
I arbetsuppgifterna ingår att inspektera, felsöka och utföra avhjälpande underhåll på tvätteriets produktionsutrustning, fastighet och pelletspanna. Vi arbetar även med förebyggande underhåll och vill förbättra strukturen och formerna för detta. I ett nära samarbete med produktionspersonalen kommer underhållstekniker att driva kontinuerligt förbättringsarbete.
Vem är du
Vi ser att du har som minst gymnasieutbildning och arbetslivserfarenhet med inriktning mek, el och automation, gärna med PLC- kunskaper.
Du är en engagerad och ansvarsfull person som tycker om att samarbeta och skapa resultat tillsammans med dina kollegor. Du tar initiativ och är öppensinnad. Det är viktigt att du har förmågan att uttrycka dig själv både i tal och skrift och att ta till dig instruktioner och annan information som är viktig för att kunna utföra arbetet
Vi erbjuder:
En trygg och utvecklande arbetsplats med trevliga kollegor.
Möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling inom företaget.
En roll där ditt arbete spelar en nyckelroll i den dagliga driften.Publiceringsdatum2025-08-19Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobbansokan@fraimans.se
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobbansokan@fraimans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Fraimans Industritvätt AB
(org.nr 556721-2302), http://www.fraimans.se
Hornvägen 7 (visa karta
)
746 50 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bröderna Fraimans Industritvätt AB Jobbnummer
9465049