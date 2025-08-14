Underhållstekniker
Som underhållstekniker i Norrköping är du en nyckelperson i ett team och ansvarig för att se till att kunderna alltid får fungerande utrustning och förstklassig service.
I din roll kommer du att arbeta med service och underhåll av maskiner och material. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att besikta, kontrollera, tvätta och reparera utrustning.
Du kommer att hantera inleveranser, vilket innebär att du är den som först tar emot, kontrollerar och rengör maskiner och material när de kommer tillbaka. För att trivas i rollen ser vi att du är en person som uppskattar varierande arbetsuppgifter och som gillar att ha ordning och reda omkring dig. Du kommer att vara en del av ett team där ni hjälps åt för att klara av dagens utmaningar.
Utöver de praktiska uppgifterna kommer du att ha mycket kundkontakt och även stötta säljavdelningen vid behov. Det är viktigt att kunden är i fokus och får ett positivt bemötande vi kontakt.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Leverera förstklassig service
Levererar kvalité i varje kundmöte
Leverera fungerande utrustning till kunderna
Säkerställa att all utrustning är i bra skick för nästa kundKvalifikationer
Tekniskt Intresse
God maskinkännedom
B körkort
Är en lagspelare
Sätter alltid kunden i fokusOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
