Underhållsteknik
2026-02-15
Utbildare inom Underhållsteknik
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom underhållsteknik som vill undervisa och vägleda studerande inom förebyggande och avhjälpande underhåll i industriella miljöer. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på driftssäkerhet, felsökning, underhållsplanering och teknisk dokumentation.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur maskiner och tekniska system underhålls, optimeras och säkras för att uppnå hög tillgänglighet och effektiv produktion.
Undervisa i underhållsteknik, förebyggande och avhjälpande underhåll
Handleda studerande i felsökning, reparation och systematisk underhållsplanering
Introducera metoder för tillståndsbaserat underhåll och driftssäkerhet
Undervisa i dokumentation, säkerhetsrutiner och arbetsmiljökrav
Stötta studerande i praktiska moment och tekniska projekt
Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom underhåll, produktionsteknik eller närliggande område
Har erfarenhet av arbete med industriellt underhåll och tekniska system
Har god förståelse för mekanik, el eller automation
Är strukturerad, analytisk och trygg i teknisk problemlösning
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag
