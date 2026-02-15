Underhållsteknik

TeknikAkademin Norden AB / Driftmaskinistjobb / Göteborg
2026-02-15


Utbildare inom Underhållsteknik
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom underhållsteknik som vill undervisa och vägleda studerande inom förebyggande och avhjälpande underhåll i industriella miljöer. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på driftssäkerhet, felsökning, underhållsplanering och teknisk dokumentation.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur maskiner och tekniska system underhålls, optimeras och säkras för att uppnå hög tillgänglighet och effektiv produktion.

Publiceringsdatum
2026-02-15

Arbetsuppgifter
Undervisa i underhållsteknik, förebyggande och avhjälpande underhåll

Handleda studerande i felsökning, reparation och systematisk underhållsplanering

Introducera metoder för tillståndsbaserat underhåll och driftssäkerhet

Undervisa i dokumentation, säkerhetsrutiner och arbetsmiljökrav

Stötta studerande i praktiska moment och tekniska projekt

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom underhåll, produktionsteknik eller närliggande område

Har erfarenhet av arbete med industriellt underhåll och tekniska system

Har god förståelse för mekanik, el eller automation

Är strukturerad, analytisk och trygg i teknisk problemlösning

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

Kontaktuppgifter för detta jobb
malcolm.mustafa@teknikakademin.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta)
417 20  GÖTEBORG

Jobbnummer
9743269

