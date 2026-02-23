Underhållsplanerare till Saab
2026-02-23
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du bidra till att säkerställa den kontinuerliga luftvärdigheten för några av Sveriges mest avancerade flygsystem?
Som medarbetare inom underhållsplanering får du en central och samordnande roll där du fungerar som länk mellan kund, centrala verkstäder och produktion i tekniska frågor. Du arbetar i en verksamhet där noggrannhet, struktur och samarbete är avgörande för att säkerställa hög tillgänglighet och säker drift.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
* Underhållsplanering och beredning av komponenter
* Planering och uppföljning i Försvarsmaktens underhållssystem Fenix
* Arbete i Saabs underhållssystem AMMS (baserat på Maintenix)
* Samverkan med interna avdelningar och affärsenheter
* Kontakt med externa parter i tekniska och planeringsrelaterade frågor
Du arbetar med underhåll av Försvarsmaktens flygplan, helikoptrar, obemannade flygsystem, basmateriel samt personlig flygförarutrustning. Varje arbetsuppgift är en del av helheten - att säkerställa fortsatt luftvärdighet och operativ förmåga.
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är utåtriktad, initiativtagande och har förmåga att driva ditt arbete framåt samtidigt som du samarbetar effektivt med andra.
Du har:
* Gymnasieutbildning inom teknik eller administration, alternativt YH- eller högskoleutbildning inom exempelvis logistik, teknik eller flygingenjörsområde
• eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
* God administrativ förmåga och ett välutvecklat ordningssinne
* Förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat
* God samarbetsförmåga och ett intresse för teamarbete
* Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av underhållsplanering och tolkning av underhållsdirektiv
* Erfarenhet av tekniskt och/eller administrativt arbete inom helikoptersystem, Saab JAS 39 Gripen eller andra komplexa flygsystem (militära eller civila)
* Erfarenhet av arbete med fortsatt luftvärdighet (CAMO)
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Rollen kräver ansvarstagande, flexibilitet och en vilja att bidra till en verksamhet där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av:
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
