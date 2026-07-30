Underhållsmekaniker till Carbomax
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2026-07-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Om rollen
Är du en handlingskraftig mekaniker eller en skicklig "grovsmed" med ett brett mekaniskt kunnande? Vi söker nu en engagerad underhållsmekaniker till vårt underhållsteam på Carbomax i Västerås. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat och stabilt team som värdesätter ett prestigelöst samarbete, högt i tak och ett gott humör under arbetsdagen.
Vår produktionsmiljö är tung, jordnära och stundtals krävande med temperaturväxlingar, damm och smuts. Det är en långsiktig arbetsplats för dig som trivs med fysiskt utmanande arbete i en miljö där ingen dag är den andra lik och där korta beslutsvägar och snabba omställningar hör till vardagen.
AnsvarsområdenArbetsuppgifter
Som underhållsmekaniker arbetar du tätt mot vår produktion. Arbetet styrs helt av vad som produceras för stunden, vilket kräver hög flexibilitet och förmåga att prioritera om arbetet när akuta behov uppstår. Vi utför vissa reparationer i våran verkstad som bla är utrustad med en helt ny cnc styrd fräs samt ute i anläggningarna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Förebyggande och avhjälpande underhåll: Utföra reparationer, oljebyten och löpande lagerbyten på siktar, elevatorer, bandverk och övrig utrustning för materialhantering.
Verkstadsarbete: Konstruktion och tillverkning av egna segment, plattformar och bandtäckningar i vår mekaniska verkstad.
Arbetsmiljö och säkerhet: Genomföra löpande egenkontroller på exempelvis tryckluftssystem samt strikt efterleva gällande skyddsföreskrifter.
Daglig planering: Deltagande i dagliga uppstartsmöten kl. 07:00 där vi utgår från den satta veckoplanen men anpassar oss efter produktionens behov.
Detta är en direktrekrytering där Randstad hanterar rekryteringsprocessen men du blir direkt anställd av Carbomax. Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Jonathan Thiede, jonathan.thiede@randstad.seKvalifikationer
Vem är du?
Vi söker en stabil lagspelare med ett moget handlag och ett lösningsorienterat sinne. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ när situationen kräver det. Eftersom vår produktionsmiljö stundtals kan vara krävande lägger vi enormt stor vikt vid att du har en positiv attityd och ställer upp för dina kollegor. Du har ett genuint, brett teknikintresse och uppskattar en arbetsplats med rak och öppen kommunikation.
Formella krav:
Mekaniskt kunnande: Erfarenhet av mekaniskt underhållsarbete. Din bakgrund kan vara från tung industri, lantbruksmaskiner, lastbilar, portar, personbilar eller liknande, huvudsaken är att du har arbetat brett med olika typer av maskiner.
Certifikat: Giltigt certifikat för Heta Arbeten samt B-körkort.
Språk: Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Fysiska förutsättningar: God fysik och rörlighet. Arbetet innebär tunga lyft, mycket gång i trappor samt arbete i trånga och ergonomiskt utmanande utrymmen. Du är också införstådd med att miljön stundtals är dammig och det finns vissa arbetsmoment som kräver munskydd.
Meriterande:
Svetskompetens eller kunskaper inom svarvning och fräsning.
Förarbevis för truck, travers, hjullastare samt liftkort.
Kunskaper inom el (all elkompetens ses som en bonus, och vi erbjuder även el-utbildning för mekaniker på plats).
Engelska i tal och skrift.
Då verksamheten på sikt rör sig mot skiftarbete är det viktigt att du har en flexibel inställning till förändrade arbetstider.Om företaget
Carbomax AB
Carbomax är en ledande leverantör av råmaterial och kolprodukter till den nordiska stål- och metallindustrin. Företaget har utvecklats från en traditionell råvaruleverantör till en strategisk partner med stort fokus på hållbarhet och teknisk innovation. Genom att utveckla och erbjuda biobaserade och återvunna alternativ hjälper de sina kunder att ställa om mot en mer fossilfri produktion. Med sina rötter i Bergslagen kombinerar Carbomax lång industriell erfarenhet med skräddarsydda logistik- och beredningslösningar för att möta framtidens miljökrav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/78c213d7-e543-4748-8efe-37a88d0237f9
721 32 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Carbomax AB Jobbnummer
10015806