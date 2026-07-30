Sjuksköterska till angio/ PCI-lab
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2026-07-30
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Är du en erfaren sjuksköterska och vill vara med i vidareutvecklingen av vår verksamhet och samtidigt bygga på din kunskap och kompetens inom Kardiologi? Vi söker nya kollegor till vårt kompetenta team som vill bidra till att utveckla framtidens hjärtsjukvård!
Du erbjuds
ett inskolningsprogram som anpassas till verksamheten samt dina tidigare erfarenheter och kompetens
möjligheten att bli en del av ett multiprofessionellt team som stöttar varandra, där ett nära och effektivt samarbete är av stor vikt
möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling inom interventionell kardiologi och avancerad hjärtsjukvård
ett närvarande ledarskap som skapar goda förutsättningar för din professionella utveckling.
Saknar du boende i Stockholm? Vi har rekryteringsbostäder som kan erbjudas under en övergångsperiod medan du i lugn och ro letar bostad.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig!Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Som sjuksköterska inom Angio arbetar du i en högspecialiserad verksamhet med både planerade och akuta hjärtinterventioner. Vi tar emot patienter för PCI (kranskärlsvidgning) och utför även akuta ingrepp såsom kranskärlsinterventioner, perikardtappning, temporär pacemakerbehandling, avancerad vård av vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH) samt ECPR – en avancerad hjärt-lungräddningsmetod där ECMO tillfälligt tar över hjärtats och lungornas funktion vid hjärtstopp.
Du blir en del av ett team med sjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom interventionell kardiologi. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
steril assistans vid avancerade undersökningar och interventioner
omvårdnadsansvar före, under och efter ingrepp
patientansvar på interventionslaboratoriet
Verksamheten bedrivs på moderna interventionslaboratorier i både Huddinge och Solna. Arbetet omfattar såväl planerade behandlingar som akuta insatser för patienter med hjärtinfarkt och andra allvarliga hjärttillstånd. Rollen är tekniskt avancerad och kräver god omvårdnadskompetens, farmakologisk kunskap och förmåga att arbeta strukturerat även i akuta situationer.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetet är förlagt till både Huddinge och Solna och sker huvudsakligen dagtid med beredskap. Vid beredskap gäller 30 minuters inställelsetid.
Vi söker dig som
tar ansvar för dina arbetsuppgifter och känner dig trygg i att fatta välgrundade beslut även i akuta situationer
arbetar strukturerat och behåller lugnet även när arbetstempot är högt
har ett gott patientfokus och ger ett professionellt bemötande där patientens behov står i centrum
samarbetar väl med andra och bidrar till ett gott samarbete i det multiprofessionella teamet
har en vilja att utvecklas inom interventionell kardiologi och avancerad hjärtsjukvård
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst ett års erfarenhet från kardiologi, akutsjukvård eller thoraxkirurgi
Meriterande:
Erfarenhet från PCI- eller annan interventionsverksamhet
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensiv-, akut- eller hjärtsjukvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Kardiologi Kontakt
Vårdförbundet Karolinska vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se Jobbnummer
10015801