Underhållsmekaniker
Ages Hörle AB / Grovarbetarjobb / Värnamo Visa alla grovarbetarjobb i Värnamo
2026-02-28
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ages Hörle AB i Värnamo
, Gnosjö
eller i hela Sverige
På AGES i Hörle arbetar vi med avancerad komponenttillverkning i metall, med fokus på moderna CNC-maskiner, automatisering och kvalitetsstyrda processer. För att möta den tillväxt och utveckling vi har framför oss så behöver vi öka upp skiftgången i produktionen.
Är du en tekniskt nyfiken problemlösare som gillar att få saker att fungera - och fungera riktigt bra?
Då kan du vara den underhållsmekaniker vi söker till vårt engagerade team!
Hos oss får du en vardag fylld av utmaningar, variation och utveckling - samtidigt som du arbetar tillsammans med kollegor som verkligen gillar sitt jobb.
Om rollen
Som underhållsmekaniker blir du en nyckelperson i att hålla vår produktion i gång.
Du arbetar med hög service, felsökning och reparationer av bland annat automatiserade svarvar och fräsar, kapmaskiner, svetsrobotar, pressar samt kringutrustning i verksamheten. Heta arbeten förekommer och säkerhetsrutiner är självklart något du följer.Vår maskinpark innehåller Mazak, Brother, Sinico, Motoman/Yaskawa, SMV och Rossi.
Du får ett varierat arbete där du bland annat:
• Riktar och mäter upp maskiner
• Utför mekaniska reparationer
• Arbetar i vårt underhållssystem Effecto
• Bidrar till ett effektivt och förebyggande underhåll
• Vid behov hjälper till med enklare fastighetsskötsel
Krav för tjänsten:
• Mycket god samarbetsförmåga
• Körkort för bil
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Ett genuint tekniskt och mekaniskt intresse
Meriterande för tjänsten:
• Truckkort och traverskort
• Erfarenhet av mekaniskt reparationsarbete
• Erfarenhet av Mazakmaskiner
• Certifikat för heta arbeten
Arbetstiden är rullande 2-skift eller dagtid beroende på överenskommelse. Vissa arbetsmoment är fysiskt krävande - något som gör jobbet både aktivt och omväxlande.
Vem är du?
Du är en praktiker som gillar att lösa problem och som trivs när ingen dag är den andra lik.
Du är social, prestigelös, har lätt för att samarbeta och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Ofta jobbar vi två och två vid felsökningar - därför är din lagkänsla och din förmåga att bemöta människor en stor tillgång.
Hos oss arbetar du nära teknikavdelningen och är en viktig del i att hitta smarta, hållbara och långsiktiga lösningar. Vi tänker helhet och tror på att bygga bort problem innan de uppstår.
Teamet du kliver in i består av fyra kollegor som alla delar samma inställning:
Vi hjälper varandra, vi delar med oss och vi gör jobbet tillsammans.
Jag heter Anders Fredriksson och är din närmaste chef. Min ledarfilosofi är att hos oss kräver vi inte av andra sådant vi inte själva skulle göra. Vi stöttar varandra när det behövs - men ger också utrymme att arbeta självständigt när du föredrar det.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ages Hörle AB
(org.nr 556208-0936) Jobbnummer
9769433