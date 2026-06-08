Securities Operation Specialist till internationell bank!
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-08
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Har du ett stort intresse för bank- och finansbranschen, trivs med siffror och har ett öga för detaljer? För vår kunds räkning söker vi nu en ambitiös och strukturerad Securities Operation Specialist. Sök tjänsten redan idag då urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
I rollen som Securities Operation Specialist kommer du att ha en central funktion i bankens Back-Office, där du säkerställer att komplexa finansiella flöden och transaktioner hanteras korrekt och effektivt. Du blir en del av ett engagerat team där du får en god introduktion och chansen att bygga en solid grund inom bankverksamhet och Operations.
För att trivas och lyckas i rollen är du en person som genuint tycker om administration och siffror. Som person är du ambitiös, serviceinriktad och har en stark känsla för detaljer. Du arbetar på ett strukturerat och noggrant sätt, även när tempot periodvis är högt. Då rollen innebär många internationella kontaktytor är du kommunikativ och har en mycket god samarbetsförmåga.
Du erbjuds en modern arbetsplats med fokus på personlig utveckling och möjligheten att påverka framtida arbetssätt inom finans.Dina arbetsuppgifter
Rollen omfattar hela det operativa flödet efter genomförd handel, med fokus på säkerställande av korrekt avveckling och rapportering. Dina dagliga arbetsuppgifter innebär:
Administration av värdepappersaffärer: Du hanterar och administrerar transaktioner som omfattar ett brett spektrum av finansiella instrument, inklusive aktier, obligationer, derivat och valutor.
Likviditetshantering och avstämningar: Du ansvarar för att säkerställa att alla finansiella transaktioner matchas och avstäms korrekt - en affärskritisk uppgift som är avgörande för bankens likviditetsförvaltning.
Utdelningar och corporate actions: Du hanterar och administrerar processer kring utdelningar samt övriga bolagshändelser (corporate actions).
Kommunikation och samarbete: Arbetet innebär regelbunden kontakt och samarbete med depåbanker och internationella motparter över hela världen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av administration av värdepappersaffärer.
Har erfarenhet inom likviditetshantering och avstämningar.
Har erfarenhet av processer kring utdelningar och corporate actions.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta i finansiella system som SimCorp Dimension eller liknande
Kunskap om regulatoriska krav såsom CSDR eller MiFID II
Erfarenhet av processautomation inom finans
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stresstolerant
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HW19IF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9953329