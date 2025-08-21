Underhållsmekaniker
2025-08-21
Om Gyproc
We care about building better for people and the planet
Gyproc utvecklar och levererar innovativa, säkra och hållbara lättbyggnadssystem, främst för innerväggar, ytterväggar och undertak. Våra system bygger på gipsskivor och stålprofiler som är 100 procent återvinningsbara. Exempel på fokusområden för våra lösningar är ljudisolering och brandskydd som säkerställer en sund och god inomhusmiljö.
En del av Saint-Gobain
Tillsammans med Dalapro, Isover och Weber ingår vi i Saint-Gobain Sweden AB som är en del av koncernen Saint-Gobain - med 360 års erfarenhet av material och byggnadslösningar med hög innovationsgrad. Hos oss blir du en del av en inkluderande arbetskultur som präglas av respekt och mångfald. Vi tillhör Byggnadsämnesförbundet och har kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.
Alla varumärken inom Saint-Gobain styrs av ett gemensamt syfte: "MAKING THE WORLD A BETTER HOME".
Har du ett stort teknikintresse och är en problemlösare?
Saint-Gobain Gyproc söker en mekaniker till underhållsavdelningen i Bålsta.Publiceringsdatum2025-08-21Profil
Vi söker dig som har en teknisk utbildning på minst gymnasienivå eller motsvarande. Utöver detta ser vi gärna att du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från tillverkningsindustrin. God svenska och engelska i tal och skrift samt B-körkort är ett krav.
Du har ett stort teknikintresse och är lösningsorienterad. Du är även en prestigelös lagspelare som har förmågan att arbeta självständigt och kan ta egna initiativ. Det är viktigt att du är strukturerad och säkerhetsmedveten i ditt sätt att arbeta och att du är öppen, flexibel och noggrann med en stor känsla för service. En god samarbetsförmåga är viktig eftersom du kommer att ha ett nära samarbete med flera avdelningar hos oss. Du har god datorvana och det är meriterande om du tidigare har arbetat i SAPs underhållsmodul. Det är även meriterande om du jobbat med förbättringsarbete.Dina arbetsuppgifter
I rollen som mekaniker är arbetsuppgifterna i huvudsak kopplat till förebyggande och avhjälpande underhåll. Som mekaniker ingår du i underhållsteamet tillsammans med El- och Automation - en styrka på totalt nio personer. Arbetsuppgifterna innefattar felsökning och översyn av vår produktionsutrustning och våra maskiner. En viktig del i rollen som mekaniker är att delta i förbättringsarbete och projekt inom ramen för GYPROCs WCM-struktur (World Class Manufacturing) med fokus på förlustreducerings- och operatörsunderhållsprojekt. Arbetstiden är förlagd till tvåskift. I tjänsten ingår också beredskap var 4:e vecka. Så ansöker du
Är du intresserad och vill veta mera?
Vi välkomnar din ansökan senast 31 oktober. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Du söker med cv. Vi går löpande igenom våra ansökningar. De som matchar rollen bäst telefonintervjuar vi, därefter är nästa steg en kompetensbaserad intervju hos oss. Vi tar referenser på slutkandidat. Vi tycker det är viktigt att även du får göra din bedömning av oss och därför välkomnar vi alla frågor före såväl som under rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten kontaktar du rekryterande Underhållschef Victor Larsson på 072-9974226.
Om länken för ansökan inte fungerar, vänligen maila din ansökan till hr-teamet@saint-gobain.com
. Märk ditt mail Mekaniker.
Vi har kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. www.saint-gobain.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
