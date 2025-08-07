Underhållsmekaniker
Spaljisten - Förstavalet av folierade fronter där flexibilitet, kvalitet och hållbarhet skapar kundvärde. I decennier har vi legat i framkant i produktionen av folierade produkter. Det hade inte varit möjligt utan engagemanget från alla fantastiska medarbetare. Hos oss är alla viktiga. Varje enskild medarbetares unika egenskaper är vår viktigaste resurs i vår strävan att fortsatt skapa perfektion för våra kunder. Tillsammans gör vi det möjligt!
Spaljisten AB ingår i koncernen Surewood Industries AB. Läs mer på vår hemsida http://www.spaljisten.se
Har du tidigare arbetat med underhåll inom tillverkningsindustrin? Då är kanske du vår nästa underhållsmekaniker!Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Våra medarbetare på underhållsavdelning har en mycket viktig roll för Spaljistens fortsatta utveckling framåt.
Mekanikerns främsta uppgift består i avhjälpande och förebyggande underhåll av både maskiner och kringutrustning men har även en stöttande roll vid verktygsbyten och maskinkörningar.
Arbetet kan både vara självständigt och i grupp beroende på uppgiftens art. Inom teamet strävar vi efter en god gemenskap där vi arbetar tillsammans för att säkerställa fabrikens tillgänglighet och effektivitet. Tjänsten erbjuder en omväxlande vardag med ansvarsfullt arbete med goda möjligheter till personlig utveckling.Profil
Vi söker en erfaren och självgående mekaniker som har yrkesteknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande praktisk erfarenhet. Har du El-tekniska kunskap är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har ett gediget intresse för teknik och mekanik. Du är lösningsorienterad, resultatinriktad och lyhörd. Vidare innebär också arbetet i denna stödfunktion till Produktion att du har god social kompetens och kan möta både kollegor och leverantörer där de är och stöttar dem i hantering och underhåll av vår maskinpark.
För att trivas hos oss tror vi att du har;
- God teknisk förståelse
- Erfarenhet av mekaniskt reparations- och underhållsarbete
- Erfarenhet från att arbeta i underhållssystem
- Behärskar god svenska och engelska i både tal och skrift
- God vana att arbeta i olika databaserade system
Spaljisten som arbetsgivare
Våra kärnvärden Hållbarhet, Engagemang och Respekt bär vi på Spaljisten med oss i allt vi gör. De vägleder oss i vårt agerande mellan varandra som kollegor, ledare och aktörer på marknaden.Du som identifiera dig med vår värdegrund och vill bli en del av oss är varmt välkommen in med din ansökan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, skiftgång med placering Åseda. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vill du veta mer?
För ytterligare frågor om rollen är du välkommen att kontakta Underhållsansvarig, Christoffer Bonell, tfn 073-402 43 92. Facklig företrädare GS, Pia Flystam, tfn 0474- -547 94.
Sista ansökningsdag är 2025-08-24. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan utsatt slutdatum för ansökan.
Vi ser fram emot att höra av dig!
Vår långsiktiga strävan är att Spaljistens anställda ska spegla den mångfald som finns i samhället. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder och ursprung. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen Ersättning
