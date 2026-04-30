Underhållsingenjörer till instrumentunderhåll Ringhals
2026-04-30
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Har du teknisk bakgrund och erfarenhet av instrumentunderhåll - och trivs med att arbeta med strategiska frågor kring underhåll? Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
På Enheten Instrumentunderhåll bedrivs förebyggande, avhjälpande underhåll och komponentutbyten. Verksamheten består framför allt av underhåll på komponent- och systemfunktioner i anläggningarnas skydd-, process- och servicesystem. Vi är också en viktig del av projekt och ändringsverksamheten på anläggningarna.
Nu erbjuder vi tjänster som Underhållsingenjör inom Ringhals instrumentunderhåll. Rollen har ett tydligt strategiskt fokus och tyngdpunkten ligger på arbetsuppgifter såsom planering, analys, uppföljning och samordning. Samtidigt behöver du ha en god anläggningsförståelse och vara ute i verksamheten när det krävs för att skapa rätt underlag, följa upp åtgärder och stötta organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som underhållsingenjör ansvarar du för att ta fram och vidareutveckla underhållsplaner och underhållsstrategier för anläggningen. Du medverkar i projekt och processutredningar samt tar fram underhållsrapporter och analyser. I rollen ingår även att identifiera och följa upp reservdelsbehov inom ditt ansvarsområde.
Praktiska inslag kan förekomma vid behov, exempelvis för att verifiera status i anläggningen, stödja felsökning eller kvalitetssäkra genomförda åtgärder. Det kan då handla om förebyggande och avhjälpande underhåll på instrument-, styr-, regler- och automationsutrustning, i nära samverkan med drift, teknikfunktioner och andra underhållsdiscipliner.
För att vara framgångsrik i denna roll har du:
Teknisk utbildningsbakgrund, t.ex. inom elektronik eller automation, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av instrumentunderhåll och praktiskt underhållsarbete inom process-/industrimiljö (t.ex. styr- och reglersystem, fältinstrumentering, felsökning)
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
God administrativ förmåga
Erfarenhet av att arbeta med underhållsoptimering, tillståndsbaserat/förebyggande underhåll och att ta fram underhållsstrategier är meriterande
Du trivs i en omväxlande och bred roll där du tar fullt ansvar för dina arbetsuppgifter och driver arbetet framåt. Du är samarbetsvillig och samverkar gärna med olika funktioner för att nå gemensamma mål. Vidare har du god förmåga att planera, strukturera och samordna ditt arbete och ser till att aktiviteter följs upp och avslutas. Eftersom arbetet är varierat behöver du trivas med både praktiska inslag och administrativa uppgifter
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till rekryterande chef Marcus Ekelundh tfn 072-7037419 eller marcus.ekelundh@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 24/5. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. I den här rekryteringen förekommer tester som en del av vår process.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Vattenfall AB
