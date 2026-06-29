Underhållsingenjör / Team-ledare till Göteborg
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2026-06-29
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Som underhållsingenjör / team-ledare hos oss på Scanlube får du en central roll i verksamheten där du bidrar till att säkerställa en stabil, säker och effektiv produktion. Du arbetar nära både teknik och verksamhet och ges stort eget ansvar att påverka och utveckla underhållsarbetet framåt. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
I rollen som underhållsingenjör / team-ledare ansvarar du för att planera, prioritera och följa upp både förebyggande och avhjälpande underhåll för att säkerställa hög driftsäkerhet. Du har en teamledande roll där du leder och fördelar det dagliga arbetet, men utan formellt personalansvar. Rollen innebär ett nära samarbete med produktionen och andra delar av verksamheten, samtidigt som du driver förbättringsarbete och utvecklar arbetssätt inom underhåll.
Planera, prioritera och följa upp underhållsinsatser
Säkerställa effektiv resursplanering och nyttjande
Säkerställa att arbete utförs enligt lagkrav, säkerhetsrutiner och interna processer
Ansvara för dokumentation och uppföljning i underhållssystem
Vad har Niclas Blom, Underhållstekniker, att säga om tjänsten och företaget?
"Att arbeta på Scanlube är både roligt och utvecklande. Stämningen på företaget är mycket god, med bra kollegor och goda förmåner.
Tjänsten som underhållstekniker lockade mig för att den är så bred och ingen dag är den andra lik. Det mest stimulerande med mitt arbete är att vi gör så mycket av jobbet själva, vilket gör att man lär sig en hel del om allt möjligt."Profil
Till rollen som underhållsingenjör / team-ledare söker vi dig som har några års erfarenhet av brett underhållsarbete inom industrin. Du har en eftergymnasial ingenjörsutbildning inom maskin, el, underhåll eller motsvarande, och en god förståelse för både operativt underhåll och förbättringsarbete. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik, struktur och ett teamledande ansvar i det dagliga arbetet. Vidare ser vi även att du:
Har elutbildning motsvarande BB2
Har erfarenhet av att planera och leda underhållsarbete
Är van att koordinera både interna resurser och entreprenörer
Har god systemvana inom underhålls- eller affärssystem
Behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift
Du är tydlig, kommunikativ och har god förmåga att prioritera, samordna och driva arbetet framåt. Samtidigt är du drivande, lösningsorienterad och trygg i att ta ansvar och fatta beslut.
Det är meriterande om du har erfarenhet från processindustrin, arbetat med lagkrav och besiktningar.
Vi erbjuder
Hos oss får du en unik möjlighet att kliva in i en nyckelroll i en teknikintensiv och utvecklingsfokuserad verksamhet. Du blir en del av en resa där framtidens underhåll och automation står i fokus, och där du har stor möjlighet att påverka både arbetssätt och teknisk utveckling.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Malou Magnusson, 0707-588745, och Cassandra Åkerblad, 0720-708970, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Om Scanlube
Scanlube licenstillverkar, lagerhåller och distribuerar smörjmedel på uppdrag av Uno-X, VAROPreem och Chevron. Verksamheten bedrivs i energihamnen i Göteborg där de tillverkar och distribuerar Texaco smörjmedel till kunder i främst Sverige, Norge, Danmark, Finland, Baltikum och Island. Scanlube har en stark profil inom produktkvalitet, leveranssäkerhet, service och flexibilitet. Våra kärnvärden är kundfokus, miljöomsorg, ansvar, gemenskap och utveckling. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt ISO 45001:2018.
Läs mer om oss på www.scanlube.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Scanlube AB Jobbnummer
9982289