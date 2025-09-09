Underhållsingenjör kraftförsörjningsanläggning
Har du erfarenhet från underhållsarbeten inom elkraftssektorn? Vill du jobba med dagliga leveranser med stor betydelse för samhället? Nu har du möjlighet att bli underhållsingenjör i Trafikverket med ansvar för järnvägens kraftförsörjning i Mälardalen. Välkommen med din ansökan!
Underhållsingenjör kraftförsörjningsanläggningPubliceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Trafikverkets kraftförsörjningsanläggning förser järnvägen med energiförsörjning i spänningsnivåer 15kV-130kV med frekvensen 16,3 Hz och ett 50Hz hjälpkraftsnät på spänningsnivåer 6kV-130kV. Underhållsingenjören stödjer verksamheten med teknisk kompetens och är en central resurs för arbetet med uppföljning och analys av fel och störningar i anläggningen. Underhållsingenjören stödjer projektledaren genom att
säkerställa att åtgärder genomförs enligt avtalat kontrakt samt utifrån lagar, regler riktlinjer, förordningar och aktuella arbetsinstruktioner
följa upp anläggningens tillstånd och identifiera behov av åtgärder
följa upp felavhjälpningstider vid felavhjälpning
utföra systematisk kontroll av leveransuppfyllnad enligt gällande plan
säkerställa teknisk säkerhetstyrning inom teknikområdet
driva produktionstekniska möten
leda delprojekt gällande genomförande av åtgärder i anläggningen
medverka i upphandling av kontrakt och kalkylarbete
delta i prognosarbete för den ekonomiska uppföljningen
bidra vid utveckling av arbetssätt
omhänderta kontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter
Projektledaren, projektingenjören, underhållsingenjören, tekniska specialister, kontrakterade konsulter och entreprenörer arbetar tillsammans för att leverera säker och tillgänglig kraft till järnvägssystemet som i sin tur tillgodoser samhällets behov av resor och transporter idag och i framtiden.
Jag som rekryterar heter Örjan Eriksson och är enhetschef för järnväg i Östra regionen. Du kommer att arbeta nära projektledaren inom Kraft, och vi kommer att ge dig förtroende, utmana dig när du är redo och stötta dig när du behöver.
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi genomför intervjuer digitalt via Skype.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan. Tänkbara placeringsorter är Eskilstuna, Solna, Uppsala och Västerås.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Kvalifikationer
Vem är du?
Du är en engagerad lagspelare som skapar förtroende och är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra. Vidare är du självgående och proaktiv samt motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi ser även att du är strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden samt har en god analytisk problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som har
gymnasieutbildning inom elteknik eller annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell erfarenhet av underhållsarbeten i kraftförsörjningsanläggningar, energisektorn eller i processindustri och dess högspänningskomponenter
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
giltigt körkort för personbil
Det är också önskvärt om du har
erfarenhet av arbete i järnvägsanläggningen
erfarenhet av systematiskt uppföljningsarbete mot kontraktskrav
kunskap om entreprenadjuridik
BAS-P/BAS-U erfarenhetSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
