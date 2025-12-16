Underhållsingenjör Dricksvattenproduktion Alelyckans Vattenverk
Vill du vara med och säkerställa dricksvattenförsörjningen för hela Göteborg? Som underhållsingenjör på Kretslopp och vatten spelar du en avgörande roll i att utveckla och förbättra underhållet av våra anläggningar med fokus på långsiktig hållbarhet, driftsäkerhet och samhällsnytta.Publiceringsdatum2025-12-16Beskrivning
På enheten ansvarar vi för drift och underhåll av Alelyckans vattenverk med tillhörande anläggningar. Vårt uppdrag är att dygnet runt leverera rent och säkert dricksvatten till Göteborgs invånare. Driften övervakas från vårt kontrollrum, där drift- och underhållspersonal arbetar tillsammans för att optimera anläggningarnas prestanda.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att säkerställa ett av samhällets viktigaste uppdrag - rent dricksvatten. Som en del av Göteborgs Stad erbjuder vi trygga anställningsvillkor med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och flera andra förmåner.Dina arbetsuppgifter
Som underhållsingenjör har du en strategisk nyckelroll i utvecklingen av vårt underhållsarbete.
I ditt dagliga arbete kommer du att:
Driva och utveckla underhållsstrategier för att säkerställa ett långsiktigt och behovsstyrt underhåll.
Ansvara för och vidareutveckla vårt underhållssystem (IFS) och underhållshandbok.
Ta fram och uppdatera planer för förebyggande underhåll samt genomföra kritikalitetsklassningar.
Identifiera och analysera underhållsbehov, inklusive grundorsaksanalyser och LCC-analyser.
Följa upp och förbättra arbetsprocesser genom att analysera utfört underhåll och utveckla samt granska arbetsberedningar.
Bevaka underhållsaspekter i projekt och säkerställa att våra standarder för underhåll följs.
Vägleda och samarbeta med underhållsplanerare för att utveckla och optimera underhållsarbetet.
Arbeta med förbättringar och utveckling för att öka anläggningarnas tillgänglighet och livslängd.
Ta fram utbildningsmaterial och utbilda ny personal gällande underhåll på Dricksvattenproduktion
Varför välja oss?
Det här är en möjlighet att arbeta med en av Göteborgs viktigaste samhällsfunktioner. Ditt arbete kommer att ha en direkt påverkan på stadens vattenförsörjning, framtidssäkra anläggningarna och bidra till en hållbar och driftsäker infrastruktur.KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning med teknisk inriktning eller KY-utbildning inom underhåll alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Minst fem års erfarenhet av underhållsarbete i en strategisk roll, exempelvis inom underhållssystem, långsiktig planering och strategi.
Mycket god datorvana och digital kompetens, samt vana och förmåga att arbeta i och utveckla arbetssätt i digitala system.
Mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av IFS underhållsmodul.
Erfarenhet av livsmedelsproduktion.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är driven, strukturerad och utvecklingsorienterad, och som ser strategiskt på underhållsarbete. Du har en analytisk förmåga och kan både se helheten och de avgörande detaljerna för att optimera arbetet. Med din självständighet och initiativrikedom tar du ansvar för att driva arbetet framåt och söker ständigt efter nya möjligheter till utveckling.
Som person är du stabil och lyhörd, vilket gör att du skapar förtroende och samarbetar effektivt med kollegor och andra intressenter. Du är också samarbetsvillig och påverkande, där du bygger starka relationer, engagerar andra och får gehör för dina idéer genom tydlig kommunikation och entusiasm.
Din förmåga att förstå hur ditt arbete påverkar hela organisationen gör att du har ett starkt helhetstänkande och alltid arbetar för långsiktiga förbättringar.
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter en godkänd säkerhetsprövning, innefattandes alkohol- och drogtest och registerkontroll via Säpo.
Om Kretslopp och Vatten
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretslopps-samhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.Om företaget
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
