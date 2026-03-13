Underhållsingenjör
2026-03-13
Om rollen
För ett långsiktigt konsultuppdrag söker vi en underhållsingenjör med fokus på förebyggande underhåll inom mekanik. Du blir navet i planeringen av förebyggande och förbättrande underhåll, både internt och via externa leverantörer. Rollen omfattar hela processen från prioritering och planering, inköp av underhållstjänster, revisionsarbeten och kvalitetsgranskning till uppdatering av underhållssystemet. Du har även budgetansvar inom ett tydligt avgränsat område.
Placering för rollen är i södra Stockholm.
Om digVi söker dig som är strategisk, drivande och van att samarbeta med tekniker, driftpersonal, inköpsavdelning och arbetsmiljögrupp. Du bidrar till att underhålla anläggningarna på ett säkert sätt och uppnå uppsatta mål för tillgänglighet. Du bör ha tidigare erfarenhet av underhållsarbete i en industriell miljö. Det är meriterande med eftergymnasial teknisk utbildning.
Att vara konsult på ConsensusAtt vara konsult hos Consensus innebär att du får tillgång till unika möjligheter för både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer och att du ska känna dig trygg och motiverad i ditt arbete. Genom kontinuerlig dialog med vår konsultchef ser vi till att du får den support och feedback du behöver för att nå dina karriärmål. Som en del av vårt team är du med och stärker våra kunders verksamheter och samtidigt din egen kompetens. Läs mer om vad vi erbjuder på: https://www.consensus.nu/konsult/
Nästa stegLåter det här som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Annie Engel - annie.engel@consensus.nu
076-118 38 09
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
