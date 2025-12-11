Underhållsingenjör
Nammo-koncernen har ca 4.000 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på fyra orter i Sverige och har ca 600 anställda. Siterna Karlskoga och Lindesberg utvecklar och producerar Large Caliber Systems (LCS). Idag är vi ca 250 anställda.
Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.
Hos Nammo får du chansen att tillhöra ett härligt team och framgångsrikt företag som bidrar till nationers och individers säkerhet i en orolig värld. Vi kan nu erbjuda en samarbetsinriktad lagspelare en variationsrik och viktig roll i en kraftigt växande verksamhet med korta beslutsvägar där ingen dag är den andra lik. Hos oss får du ett stort ansvar och möjlighet till både professionell och personlig utveckling.
Om rollen
Vi söker en engagerad underhållsingenjör med placering i Lindesberg som vill bidra till utvecklingen av vår nya, renodlade underhållsorganisation. Som Underhållsingenjör blir du en viktig del i vårt arbete med att säkerställa hög tillgänglighet, effektivitet och lång livslängd på vår tekniska utrustning. Du jobbar i verksamhetsnära projekt och har många interna kontaktytor och ett tätt samarbete, särskilt gentemot teknikavdelningen men även mot produktion, kvalitet, inköp, produkt- och kontraktskontor.
Till dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter hör:
Underhålls-, verktygs- och reservdelsberedning
Skriva underhålls- och maskininstruktioner
Upprätthålla anläggningsregister och data i underhållssystemet
Underhålls- och produktionstekniska förbättringar för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, effektivitet och säkerhet
Ansvara/medverka vid produktionsnära process- samt utrustnings- och maskinutveckling
Driva mindre projekt inom underhåll, t.ex. förbättringar och modifieringar, investeringar
Utbilda i operatörsunderhåll
Vår kandidat
Du har teknisk utbildning, gärna på universitetsnivå, och några års erfarenhet av liknande arbete i tillverkande industri, gärna försvarsindustri. Du är datavan och har erfarenhet av arbete i underhållsystem och större affärssystem. Det är meriterande om du har kunskaper i CAD och om explosivämnen. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper som präglas av nyfikenhet och en vilja att lösa problem. Du arbetar systematiskt och noggrant samtidigt som du motiveras av att driva förbättrings- och utvecklingsarbete. Din kommunikativa förmåga är god och du samarbetar gärna med andra i syfte att nå optimalt resultat.
Vi samarbetar med Consensus i den här rekryteringen. För mer information är du välkommen att kontakta Nathalie Tyresgård 073-221 98 43 eller Lena Ottaway 070-547 36 00. Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot din intresseanmälan via www.consensus.nu
så snart som möjligt men senast senast 15 januari 2026. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
