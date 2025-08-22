Underhåll väg Västerbotten söker Underhållsingenjör
2025-08-22
Som Underhållsingenjör väg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Underhåll väg Västerbotten söker UnderhållsingenjörPubliceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som Underhållsingenjör stöttar du projekten med teknisk kompetens i drift- och underhållsfrågor. Du utgör en viktig resurs beträffande uppföljning, analys av fel och störningar i anläggningen och verksamheten. Du ger förslag på beslut om åtgärder, handlingsalternativ och resursanvändning. Dina dagar är varierande och du befinner dig både ute efter vägnätet och i kontorsmiljö, och du arbetar såväl självständigt som i team. Du kan även får egna mindre vägentreprenader att driva som delprojektledare. Ditt arbete kommer framförallt att utgå från driftområden som angränsar till Umeå vilket innebär att du endast kommer har övernattningar i undantagsfall. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.
Vanligt förekommande uppgifter:
Agera byggledare och tekniskt stöd åt Trafikverkets projektledare inom ramen för BAS-kontrakt väg
Stötta både interna och externa intressenter med lokal och regional kunskap om distriktets verksamhet, anläggningstillstånd och behov
Diskutera tekniska lösningar med entreprenörer och samverka med entreprenörer inom ramen för BAS-kontrakt väg
Kontrollera och följa upp både planerade och genomförda åtgärder inom vägnätet
Inspektion av vägarnas status och skick.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Digitala intervjuer via Skype är planerade till 23 och 25 september.Kvalifikationer
Vem är du?
Du driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du är lösningsorienterad och kan förutse och hantera utmaningar som finns efter vägnätet. Som underhållsingenjör samverkar du med många individer både externt och internt, därför är det viktigt att du har förmågan att samarbeta och kommunicera. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som
Är kunnig inom vägunderhåll och har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som arbetsledare, platschef, byggledare, projektingenjör eller likvärdigt inom anläggningsbranschen
Har utbildning med teknisk inriktning lägst gymnasienivå eller har motsvarande erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
Har körkort för manuellt växlad personbil
Goda kunskaper svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har aktuell och relevant erfarenhet av operativ vägunderhållsverksamhet
Är van vid administrativa arbetsuppgifter
Har datavana och hanterar OfficepaketetSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi vill att du bifogar ditt CV och examen/studie bevis som bekräfta dina svar på frågorna. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
