Uddevalla
2025-10-02
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Personlig assistent
Om jobbet
Vill du bli en i vårt team?
Vi söker två personer som vill arbeta som personlig assistent hos en ung tjej. Du skall vara en glad och drivande person som gillar utmaningar och kan vara med den assistansberättigade i hennes vardag. I skolan på fritiden och arbeta för att hon skall ha ett så bra liv som det bara går.
Daglig omsorg/omvårdnads sysslor hemmet är en naturlig del av arbetet, sedan är du med henne i skolan och på diverse olika fritidsaktiviteter. Hon är en aktiv person som gärna träffar kompisar, rider, idrottar och på alla dessa aktiviteter är du som assistent med och stödjer. I hemmet förekommer husdjur så du bör inte vara allergisk mot hund eller katt. Vidare är vana med häst meriterande. Även tecken som stöd är meriterande. Arbetstiderna är varierande dag, kväll och natt alla dagar i veckan.
Kundens krav och önskemål
• B - körkort
• Helt rökfri
Vi ser gärna att du som söker är duktig på att ta egna initiativ, ansvarstagande, noggrann och tycker om att lära dig.
Mer information ges vid intervjutillfället.
Att arbeta hos Novasis
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs.
Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschen mest generösa kollektivavtal genom Fremia, samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygg i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare.
Våra värdeord är trygghet, frihet, närhet och dessa jobbar vi utifrån varje dag.
Om din ansökan
Din ansökan kommer att läsas av oss på Novasis samt kunden och dennes anhöriga.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra för god kommunikation med dig som ansöker ber vi dig skicka in din ansökan genom denna ansökning och inte genom mail eller i pappersformat.
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Varaktighet, arbetstid, etc.
Vid behov Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novasis Mitt AB
(org.nr 556738-9142) Kontakt
Delano Cojocaru delano@novasis.se Jobbnummer
9536576