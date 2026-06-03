Drift- & Underhållstekniker - KVV Nynäshamn
Adven Sverige AB / Driftmaskinistjobb / Nynäshamn Visa alla driftmaskinistjobb i Nynäshamn
2026-06-03
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Vi befinner oss i en enorm energiomställning, mitt i en verklighet där vi alla måste tänka om och tänka nytt. I den här utvecklingen sitter vi, som arbetar med energi och industriellt vatten, i förarsätet. För att möta utmaningarna samhället har framför sig, samarbetar vi med kunder, kommuner och leverantörer. Tillsammans blir vi starkare, snabbare och smartare och kan leverera och utveckla pålitliga, hållbara, effektiva och konkurrenskraftiga lösningar för samhället, idag och över tid.
Nu söker vi en Drift- och underhållstekniker till vårt team i Nynäshamn!
Om rollen
Som Drift- och underhållstekniker på Adven arbetar du med en bred variation av arbetsuppgifter. Anläggningen i Nynäshamn är en av verksamhetens största och mest komplexa, vilket ställer höga krav på både teknisk kompetens och problemlösningsförmåga.
Du blir en del av ett team bestående av 14 medarbetare, varav fem arbetar skift, där ni tillsammans ansvarar för drift, underhåll och utveckling av anläggningen. Vi levererar fjärrvärme inom Nynäshamns kommun och producerar även el för självförsörjning. Vi arbetar även tätt i samarbetet med vår största kund på plats dit vi levererar ånga och vatten.
"Varje utmaning är en möjlighet att lära, utvecklas och lösa saker tillsammans som ett team." -säger Robin Österberg som är Drift- och underhållschef på plats.
Rollens primära arbetsuppgifter - Delaktig i arbetet med ständiga förbättringar. - Rondering och rapportera avvikelser i vårt underhållssystem Maximo - Optimering utav drift av pannor - Utföra förebyggande eller akut underhåll - Samordna eller driva mindre projekt lokalt tillsammans med ingenjörer och ledare - Arbeta med och utveckla våra processer
För att lyckas i den här rollen Vi söker dig med tidigare erfarenhet inom liknande processverksamhet. Du är en nyfiken person som kan behålla lugnet i stressade situationer, är van med många bollar i luften och trivs med självständigt arbete likväl som att bidra i ett team.
I tjänsten ingår skiftgång samt beredskap med en inställelsetid på 30 minuter.
Du blir del av Ett internationellt snabbväxande företag där du utmanas med intressanta och varierade arbetsuppgifter och projekt. Du skapar ett verkligt affärsvärde, arbetar tillsammans med och lär dig av kompetenta och engagerade kollegor i alla läder där vi verkar. Vi erbjuder en utvecklingsinriktad och stöttande kultur, en bra arbetsmiljö och tydliga mål. Vi erbjuder därtill bra personalförmåner och främjar aktiviteter som byggen en arbetsplats med god gemenskap.
På Adven får du jobba med de bästa teamen och människorna. Vi brinner för ständiga förbättringar och tillsammans levererar vi fantastiska resultat med nyfikenhet och driv. Med inkluderande och mångsidiga team kan vi nyttja våra olika perspektiv när vi löser de utmaningar som vi står inför. När vi växer utvecklas du tillsammans med oss.
Roll: Drift- och underhållstekniker Ort: Nynäshamn Omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tillsvidare
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan!
Ansökan Vänligen bifoga ditt CV och gärna ett personligt brev senast 31/8/26.
Vid frågor gällande tjänsten så kontakta Robin Österberg (robin.osterberg@adven.com
). -Då vi går mot sommar och semestertider så kan svarstiden variera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7798067-2034009". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adven Sverige AB
(org.nr 556702-9516), https://adven.teamtailor.com
Norvikvägen 8 (visa karta
)
149 45 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Adven Group Jobbnummer
9945821